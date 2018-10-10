CGTN: торговые барьеры США нарушат обмен технологиями во всём мире

Ограничение международного обмена технологиями, к которому стремится президент США Дональд Трамп, может повлиять на экономическую интеграцию по всему миру, передаёт CGTN. При этом отмечается, что Китай вкладывает большие деньги в покупку технологий, вместе с тем успешно их изобретая и используя.

В новом докладе Международного валютного фонда ясно сказано, что в торговой войне победителей не будет. Однако президент США настаивает, что торговая напряжённость продлится до тех пор, пока Китай не решит так называемые проблемы страны. Одна из них — права на интеллектуальную собственность компаний в Китае. В Китай пришли всевозможные технологии: от полупроводников до программного обеспечения, от контейнеров до информации. Но страна не только принимает их, но и массово закупает иностранные технологии. С подробностями — наш корреспондент Цзоу Юэ.



Сельдерей всем известен как продукт для здорового питания, но немногие понимают его значение для здоровья человека. На юге Китая фермеры используют семена этого растения для лечения эпилепсии. А сейчас CSPC, небольшая фармацевтическая компания на севере Китая, превратила сельдерей в лекарство для тех, кто пережил инсульт. Там препарат получил название Бутилфталид или NBP.



Суть заключается в том, что лекарство проникает через так называемый гематоэнцефалический барьер, тогда как большинство молекул эндотелиальной синтазы оксида азота на это не способны. Попадая в мозг, препарат усиливает циркуляцию крови и защищает митохондрию — двигатель нашего организма. NBP помог 78% людей, переживших инсульт и страдающих от закупорки сосудов головного мозга. Однако далеко не все верили, что китайская фармацевтическая компания может создать инновационный препарат.



ЛУ ЛИЦЗЮНЬ, вице-президент CSPC: Никто не верил, что мы можем создать новые препараты, как NBP. На протяжении пяти лет мы теряли деньги, это нелегко. Но оборачиваясь назад, можно сказать, что именно так мы достигли всего, что имеем сейчас, преодолевая трудности.



Вопреки всему, в компании доверились своим исследователям, и их препарат получил большой успех на рынке. В 2017 году продажи NBP достигли трёх с половиной миллиардов юаней.



ЦЗОУ ЮЭ, корреспондент CGTN: Никто не может присвоить себе успех. История CSPC — показатель изобретения и использования технологий китайцами. Всего за последние четыре десятилетия в Китае были произведены более 200 препаратов для лечения инсульта, диабета, гипертонии, инфекционных и даже раковых заболеваний, а сейчас здесь стремятся лечить ещё больше людей по всему миру.



Сейчас лекарству нужно пройти одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В случае успеха у него есть все шансы для лечения американцев.



В прошлом году доход Китая от экспорта запатентованной продукции составил четыре миллиарда 800 миллионов долларов, что втрое превосходит показатель 2016 года. Но в то же самое время Китай активно покупает технологии. В прошлом году страна потратила 28 миллиардов 600 миллионов долларов на приобретение запатентованных технологий, в 15 раз больше чем в 2001 году, когда Китай вошёл в ряды Всемирной торговой организации.



Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства финансов страны ограничить китайские инвестиции в технологии. Но международный обмен технологиями всегда был основой экономической интеграции. Так что встаёт вопрос: как торговое противостояние между США и Китаем повлияет на передачу знаний в мире.



Цзоу Юэ, CGTN.



Дата выхода в эфир 09 октября 2018 года.