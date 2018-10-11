BI: США догонят и перегонят Россию и Китай по дальнобойности вооружений

Американские военные всерьёз обеспокоены последними достижениями Москвы и Пекина в плане дальнобойности вооружений, пишет Business Insider со ссылкой на главу командования перспективных вооружений армии США Джона Мюррея. Как заявил Мюррей, преодоление преимущества российской артиллерии в дальности огня стало одним из главных приоритетов его командования — и оно уже добилось определённых подвижек в этом направлении.

Глава командования перспективных вооружений армии США Джон Мюррей заявил, что часть проектов возглавляемой им структуры, предназначенной для подготовки американских сухопутных сил к военным действиям против «мощных противников» и занимающейся разработкой «оружия нового поколения», мотивируют достижения России и Китая, сообщает Business Insider.

Как заявил Мюррей, выступая на конференции НКО «Ассоциация армии США» в Вашингтоне в понедельник, его командование недавно провело исследование под названием «Анализ российских средств ведения войны нового поколения» — и оно оказалось, «так сказать, тревожным сигналом в том, что касается сил и средств, разработаных Россией».

«Россияне, а также во многом китайцы, обогнали большую часть имеющихся у нас оружейных комплексов по дальнобойности, — констатировал генерал. — Они также работают над средствами поражения извне зоны действия ПВО противника, что мы видели на Украине: там мы наблюдали применение артиллерии в паре с беспилотными летательными аппаратами, которые использовались для корректировки огня».

Как отмечается в материале Business Insider, интерес России и Китая к вооружениям, позволяющим поражать цели, находясь вне зоны действия противовоздушных средств, также проявляется в том, что обе страны ведут разработку ракет класса «воздух-воздух», предназначенные для уничтожения уязвимых самолётов поддержки, сопровождающих американские истребители F-35 и усиливающие таким образом возможности Москвы и Пекина в плане ограничения и воспрещения доступа и манёвра.

По словам генерала Мюррея, армия США в связи с успехами России пересмотрела приоритеты в плане разработки оружия, и они теперь приведены в соответствие с новой Стратегией национальной обороны США, где говорится о возвращении «конкуренции между великими державами». Генерал подчеркнул, что его командование вновь сосредоточилось на разработке средств для противостояния «с государствами, которые почти равны» США. «Работу над такими средствами мы не прекращали, но за последние 17 лет они несколько отодвинулись на второй план, поскольку мы занимались борьбой с незаконными вооружёнными формированиями», — цитирует Мюррея BI.

Среди проектов, на которые повлияли «уроки, полученные от Китая и России», Мюррей назвал программу разработки пушечной артиллерии увеличенной дальности (Extended-Range Cannon Artillery, ERCA. — ИноТВ). Как пояснил генерал, хотя США сохранили «конкурентное преимущество» по качеству артиллерии, Россия вышла вперёд в плане количества и дальнобойности. Вместе с тем, такая ситуация вскоре изменится, поскольку армия теперь сосредоточена на новых вызовах от равных и почти равных по силе противников, заверил он. «Мы только на прошлой неделе удвоили дальнобойность пушечной артиллерии, что было продемонстрировано на испытательном полигоне в Юме», — заявил Мюррей, добавив, что разработанная его командованием пушка выстрелила снаряд примерно на 62 км.

Ранее глава комплексной группы по разработке точного дальнобойного вооружения полковник Джон Рафферти заявил в интервью СМИ, что американские специалисты рассчитывают «для начала» добиться для пушек дальнобойности в 70-80 км. «На данный момент в рамках программы ERCAмы на пути к 70 километрам», — заявил он.

Впрочем, останавливаться на этом армия США не собирается: как заявил генерал Мюррей в сентябре на слушаниях в конгрессе, командование перспективных вооружений также ведёт работу над стратегической пушкой, которая сможет бить по позициям противника с расстояния до 1850 км. «Мы очень серьёзно думаем и начинаем движение к гиперзвуковому оружию, а также рассматриваем проект под названием «Стратегическая дальнобойная пушка», которая будет иметь дальнобойность до 1000 морских миль», — приводит его цитату Business Insider.