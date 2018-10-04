Contra Magazin: с прибытием С-300 в Сирию F-35 ждёт «пиар-катастрофа»

Появление российских ЗРК С-300 в Сирии заставило Израиль сильно потесниться в небе, пишет Contra Magazin. Но Тель-Авив может пойти на отчаянный шаг и с помощью американских F-35 атаковать российские системы. Истребители будут сбиты, и это нанесёт американскому военно-промышленному комплексу непоправимый ущерб, убеждён автор статьи.

Поставка в Сирию российских зенитных ракетных систем С-300 должна в меньшей степени беспокоить Тель-Авив и в большей — Вашингтон, пишет Contra Magazin. Дело в том, что на вооружении у Израиля состоит несколько истребителей F-35 и, по имеющейся информации, они применяются в Сирии для налётов на иранские конвои с поставками для «Хезболлы».

С появлением в регионе С-300 возникает серьёзный риск, что Израиль, не имея возможности повлиять на ситуацию в Сирии, предпримет отчаянный манёвр и атакует с помощью этих самолётов российские ЗРК. В результате F-35 может быть сбит, и это нанесёт американскому военно-промышленному комплексу непоправимый ущерб. По словам автора, это станет настоящей «пиар-катастрофой».

Это объясняет и то, почему Израиль, а также, возможно, США более пяти лет оказывают на Москву колоссальное давление, чтобы она не поставляла Ирану и Сирии С-300, отмечает автор. Ситуации такого рода позволяют сравнить вооружение напрямую, а это неизбежно приведёт к выявлению слабостей и некачественности американской продукции.

Тель-Авив склонен ставить свои интересы превыше чужих, поэтому будет неудивительно, если он атакует С-300 и таким образом втянет Вашингтон глубже в конфликт. В дальнейшем есть всего два сценария развития событий. США могут напрямую вмешаться в военный конфликт в Сирии, что в нынешних обстоятельствах очень трудно представить, или же допустить ситуацию, при которой боевые возможности F-35 будут скомпрометированы. Истребитель может не справиться с зенитной ракетной системой, которой исполнилось уже почти полвека.

Программа по созданию F-35 обошлась США в миллиарды долларов, а скоро её стоимость перевалит за триллион. Вашингтон продал истребители в десятки различных стран, с которыми были заключены десятилетние контракты. F-35 разрабатывался как многоцелевой истребитель и в будущем должен был стать основой вооружённых сил НАТО и его союзников.

Но теперь Израиль может пойти на поводу у собственного эгоизма и сорвать планы Вашингтона, а также навредить дальнейшим продажам Вашингтона. Тель-Авив не может повлиять на события в Сирии и к тому же утратил возможность беспрепятственно летать над всем Ближним Востоком — эти факторы могут подтолкнуть израильтян к отчаянным действиям.

Вашингтон оказался в незавидной ситуации и, видимо, больше не может повлиять на Израиль, так как утратит контроль над событиями в Сирии, предполагает автор. Россия же, установив контроль за небом над Сирией, укрепит свой военный престиж и увеличит объёмы экспорта своего вооружения. Возможность этого обеспечивает работникам Пентагона и Lockheed Martin бессонные ночи.