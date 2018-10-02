Contra Magazin: морская блокада России приведёт к военным столкновениям на воде

Министр внутренних дел США Райан Зинке предложил устроить России «морскую блокаду», чтобы она не могла поставлять энергоресурсы на Ближний Восток, сообщает Contra Magazin. Но Москва не оставит такие действия без ответа и скорее всего обеспечит своим танкерам военное сопровождение, что может спровоцировать боевые столкновения на воде, опасается автор статьи Марко Майер.

Неоконсервативное правительство США, по-видимому, готово пойти на всё лишь бы навредить Москве или спровоцировать её, пишет Contra Magazin. Министр внутренних дел США Райан Зинке предложил устроить России «морскую блокаду», чтобы она не могла поставлять энергоресурсы на Ближний Восток.

«У Соединённых штатов есть возможность с помощью наших ВМС держать открытыми морские пути или, если это необходимо, блокировать их <…> чтобы убедиться, что их (России. — RT) энергоресурсы не попадут на рынок», — заявил политик в интервью американским СМИ. Он сказал, что Россия — это «пони, который умеет делать только один трюк», подразумевая то, что продажа сырья имеет огромное значение для экономического выживания страны.

Также Запад часто обвиняет Кремль в том, что его действия на Ближнем Востоке направлены исключительно на установление контроля за местными энергоресурсами, то есть, по сути, обвиняет в том, чем американцы, британцы и французы занимались последние сто лет. Россия же начала свою военную операцию в Сирии исключительно по просьбе властей Дамаска, напоминает журналист. К тому же Кремль не так уж и нуждается в сырье, у него есть свои очень большие запасы углеводородов.

Заявление Зинка вызвали в Москве гневную реакцию, продолжает издание. Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил его словам о морской блокаде с объявлением войны. Так же он назвал всю его задумку «абсолютной глупостью», ведь на данный момент Россия не экспортирует энергоресурсы на Ближний Восток.

Если американцы реализуют свои угрозы, то Москва будет вынуждена отправлять танкеры с военным сопровождение и таким образом даст повод для военного противостояния, потому что США действуют провокационно, объясняет Майер. А потом Вашингтон, конечно же, будет заявлять, что русские начали первыми, используя для распространения своей пропаганды западные СМИ, заключает журналист.