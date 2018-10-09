Al Jazeera объяснил, почему иностранные правительства встают в очередь за С-400

С-400 — самая современная российская система ПВО — пользуется большим спросом за рубежом: интерес к ней уже выразили многие страны, включая Китай, Индию и Турцию, пишет сайт Al Jazeera. Журналист канала попытался при помощи экспертов разобраться, чем С-400 привлекает «клиентов» и почему ради приобретения этой системы они готовы даже идти на конфликт с США.

Система ПВО С-400, которую Россия наряду с другими вооружениями демонстрировала в ходе недавних масштабных учений «Восток-2018» — «одна из самых передовых и коммерчески привлекательных» систем такого рода за последние годы, пишет сайт канала Al Jazeera. Как подчёркивается в материале, технические характеристики С-400 соблазнили уже немало стран, в том числе — Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Индию и Катар. Между тем, всякий раз, когда то или иное правительство выражало заинтересованность в этом российском продукте, оно тут же сталкивалось с «дипломатическими ответными мерами» со стороны Вашингтона. Как поведали опрошенные Al Jazeera эксперты, такая реакция США связана не только с отличным техническими характеристиками системы, но и с тем обстоятельством, что она «создаёт риск» для давних военных союзов.

«С-400 — одна из самых передовых систем ПВО на настоящий момент, и она ни в чём не уступает лучшим западным аналогам, — рассказал в интервью каналу старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Вецеман. — Её радары и другие сенсоры, как и её ракеты, имеют большой радиус действия: дальность обнаружения у радаров составляет как минимум 600 км, а ракеты могут летать на расстояние до 400 км. Она точна и может одновременно вести очень много потенциальных целей, в том числе и малозаметных». Среди других преимуществ комплекса — модульная конструкция и высокая мобильность, говорится в статье.

«Данный комплекс задумывался в качестве универсальной ракетной системы. Его можно оснащать вооружениями большой, средней и даже малой дальности, в зависимости от предпочтений конкретного потребителя, — пояснил в беседе с автором материала военный эксперт американской аналитической организации «Совет по международным отношениям» Кевин Бренд. — Это очень износоустойчивый, гибкий по применению и подвижный комплекс — то есть, именно то, до чего хотят развиться многие страны».

Одним из главных потенциальных покупателей С-400 стала Турция, которая является членом НАТО — и намерение Анкары приобрести комплекс «как по техническим, так и по политическим причинам» напугало её соратников по альянсу, напоминает обозреватель Al Jazeera. Как пояснил журналисту господин Бренд, причина заключается в том, что С-400 будет очень непросто интегрировать в натовскую «оборонную архитектуру», не говоря уже о том, что такая интеграция станет крайне опасной, если у России будут «недобрые намерения». «К примеру, какие контракты будут подписываться с российскими инженерами, обслуживающими С-400? Будет ли у российского персонала доступ к данным НАТО? Наихудший сценарий заключается в том, что у этой системы могут быть уязвимости, которые может использовать потенциальный противник», — цитирует эксперта автор.

Для Индии, Саудовской Аравии и Катара, которые не входят в НАТО, технических вопросов будет меньше, однако им по-прежнему угрожают дипломатические меры от США, подчёркивается в материале. Вашингтон воспринимает закупку российского оружия как нарушение своих антироссийских санкций, и поэтому выступает резко против приобретения Китаем и Индией любых вооружений российского производства, угрожая им аналогичными экономическими мерами, напоминает обозреватель Al Jazeera. Впрочем, по крайней мере для Индии недовольство США помехой не стало — правительство страны вопреки всем гневным заявлениям американских чиновников на этой неделе объявило о том, что закупит С-400, пишет журналист.

По словам господина Вецемана, вероятность того, что Вашингтон действительно введёт санкции против российских клиентов крайне мала, особенно если речь идёт о таких странах, как Индия или Саудовская Аравия. «Санкции не вводятся в действие автоматически, и из них возможны исключения, когда затрагиваются национальные интересы США. На деле Вашингтон вряд ли примет санкции, поскольку Индия и другие слишком важны ему как военные и политические партнёры. Даже ограниченные санкции скорее всего эти государства очень рассердят — достаточно для того, чтобы навредить интересам США», — заявил аналитик.

Впрочем, хотя экономические меры в ответ на закупку С-400 и маловероятны, США вполне могут отреагировать на неё дипломатически, пишет автор. По словам аналитиков, Вашингтон пытается помешать продаже комплекса не только из военных соображений, но чтобы предотвратить участие России в глобальных конфликтах, не дать ей заработать и сохранить исторически сложившиеся дипломатические отношения, говорится в статье.

Но зачем же Турции, Индии или любой другой стране рисковать дипломатическими отношениями с США ради закупки С-400? «Индия не любит закупать всё у одного и того же поставщика и слишком зависеть от одной конкретной страны, поэтому с индийской точки зрения на геополитику, приобретать одни комплексы у России, а другие — у США — это логичный шаг», — отвечает обозревателю Al Jazeera Кевин Бренд. В свою очередь, господин Вецеман убеждён, что дело в передаче технологий. «Россия готова поставлять С-400 кому угодно и в какой-то степени делиться технологиями», — цитирует аналитика Al Jazeera.

Что же касается Турции, по мнению Вецемана, С-400 является для Анкары вопросом престижа. «Когда Турция не склоняет голову перед США и НАТО, это показывает, что она сама себе хозяйка и не боится ни ЕС, ни НАТО», — говорит он.