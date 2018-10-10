NI: в США задумались о производстве аналогов российского оружия для наёмников в Ираке и Сирии

США могут начать производство российских пулемётов и других типов вооружений, сообщает The National Interest. Во многом это обусловлено необходимостью снабжать оружием поддерживаемые США группировки в Сирии и Ираке. Как пишет издание, производить аналоги дома представляется минобороны безопаснее, чем закупать российские образцы на рынке вооружений.

Главное управление войск специального назначения министерства обороны США (ГУ СпН) предложило американским производителям оружия изучить возможность «инженерного воссоздания и наладки отечественного производства аналогов зарубежного оружия, а именно аналогов лёгкого пулемёта с ленточным питанием ПКМ калибра 7,62 мм. и тяжёлого пулемёта НСВ «Утёс» калибра 12,7 мм», — пишет The National Interest.



Основная причина такого предложения, согласно статье, заключается в том, что пользующиеся поддержкой США военные группировки в Сирии и Ираке воюют в основном с помощью российского и советского оружия. Сейчас для их снабжения американские военные вынуждены закупать российское оружие и запчасти к нему на мировом рынке вооружений.



В рамках решения этой проблемы планируется наладить собственный выпуск оружия, схожего с зарубежными моделями, которое будет соответствовать или даже превосходить по своим характеристикам доступные на рынке оригиналы. В частности, в данный момент речь идет о производстве моделей схожих с двумя типами российских пулеметов — легким ПКМ и тяжелым НСВ.



По условиям тендера, производители-кандидаты должны будут изготовить пять рабочих прототипов оружия, схожего по виду и характеристикам с тяжёлым пулемётом НСВ, калибра 12,7 мм. При этом, им не будут предоставлены чертежи — кандидаты должны будут нарисовать их сами, а также самостоятельно приобрести необходимые детали и сырье и создать производственные мощности, информирует издание.



При этом, ГУ СпН подчеркнуло, что производство должно осуществляться исключительно на территории США, силами американских рабочих, с использованием отечественного сырья и деталей. Сейчас речь идёт о выпуске лишь двух типов российских пулемётов, но планы подразумевают расширение модельного ряда, пишет The National Interest.



Также, существует возможность того, что производство российского оружия без лицензии будет расценено, как незаконное, хотя, как отмечает издание, Россия и Китай сами не стесняются собирать данные об американских технологиях. В любом случае, резюмирует автор статьи Майкл Пек, производить зарубежные вооружения у себя выглядит разумнее, чем закупать его у сомнительных торговцев оружием.