Business Insider: экипаж «Абрамса» поделился впечатлениями об «Армате»

Журналисты Business Insider пообщались с американскими танкистами и попросили их высказать своё мнение по поводу российского танка Т-14 «Армата». Военные похвалили защищённость экипажа, однако высказали сомнения в эффективности системы автоматической перезарядки орудия.

Члены экипажа американского танка «Абрамс» демонстрировали свою боевую машину журналистам на полигоне Форт-Блисс, когда их спросили о российском танке Т-14 «Армата». Как пишет Business Insider, сначала танкисты вооруженных сил США не хотели критиковать передовую разработку России, но после всё же согласились дать свои комментарии на условиях анонимности.

Как отмечает издание, Т-14 был разработан в рамках более широкого российского проекта универсальной боевой платформы «Армата», на основе которой кроме танка построены также БПМ Т-15 и самоходная гаубица «Коалиция-СВ». Т-14 оснащен 125-миллиметровой пушкой и системой автоматической перезарядки. Для сравнения, калибр пушки американских «Абрамсов» на 5 миллиметров меньше.

«Экипаж Т-14 состоит из трех человек. Все члены экипажа находятся в защитной капсуле, поэтому, вероятно, они хорошо защищены», — похвалил российскую разработку один из американских танкистов. Однако проблемой он назвал систему автоматической перезарядки.

«Посмотрите вокруг. Видите, как здесь грязно? Нужно что-то, что будет работать при любых условиях. В общем, я думаю, россияне любят создавать вещи, такие как АК, которые можно бросить в грязь, а они все равно будут стрелять. Но мне кажется, при разработке Т-14 они отказались от этой особенности в пользу эффектности», — добавил американский танкист.

Он также отметил, что члены экипажа заряжают пушку значительно быстрее, чем любая современная система автоматической перезарядки.

«Боеприпасы очень тяжелые и длинные, а башня небольшого размера. Из-за этого у Т-14 автоматизирована вся башня. Но что произойдет, если что-то пойдет не по плану посреди боя? Кому-то придется подниматься в башню, покинув свою позицию? Не знаю даже», — пояснил американский танкист.

«Давайте представим ситуацию, когда возникла ошибка», — добавил другой член экипажа «Абрамса». «Сколько времени понадобится, чтобы открыть машину, открыть люк и спуститься туда?», — добавил он.

Танкистам также задали вопрос, что они думают об идее беспилотной версии Т-14.

«С технической точки зрения, беспилотный танк сделать чрезвычайно трудно. Вот я работаю над тем, чтобы поддерживать работу этих танков, а они все равно выходят из строя», — пояснил один из членов экипажа «Абрамса», указав на сложность в поддержании боеспособности автоматизированных танков.