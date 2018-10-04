AZ: история авторитарной России началась с расстрела Ельциным Белого дома

4 октября своим приказом расстрелять Белый дом первый президент России Борис Ельцин предал демократические ценности и заложил фундамент для новой «жестокой и авторитарной» России, пишет Aargauer Zeitung. Именно на нём нынешний глава Кремля построил свою вертикаль власти. «Путин — не противоположность Ельцину, а его продолжение», — считает автор статьи Инна Хартвич.

4 октября 1993 года по приказу первого президента России Бориса Ельцина танки расстреляли Белый дом, пишет Aargauer Zeitung. С того момента страна встала на новый путь, которым идёт до сих пор, считает автор статьи Инна Хартвич.

Это была гражданская война, «похожая на дурной сон», о котором сегодня многие хотят забыть и даже уже забыли. В 1993 первый свободно избранный президент России Борис Ельцин рассорился со своим парламентом. Он требовал наделить себя особыми полномочиями, чтобы провести «шоковую терапию» российской экономики, но депутаты мешали ему как только могли и также требовали расширения своей власти.

Конфликт длился месяцами, пока 21 сентября Ельцин не распустил парламент, что было нарушением конституции, объясняет издание. Парламент же в свою очередь сместил Ельцина с поста президента и назначил новым главой государства вице-президента Александра Руцкого. Молодое российское государство рухнуло. Началась вооружённая борьба.

По приказу Ельцина четвёртого октября танки подъехали к Белому дому, в котором уже несколько дней не было ни воды, ни электричества, а депутаты заседали при свете свечей. Многие из них, причём не только бывшие коммунисты, но и те, кто вместе с Ельциным разделял демократические ценности, считали, что жёсткий реформатор, пытающийся сосредоточить в своих руках единоличную власть, зашёл слишком далеко. Они устроили путч. В ответ армия расстреляла правительственное здание.

Устроив «кровавую баню», Ельцин похоронил своё демократическое наследие под аплодисменты российской интеллигенции, до этого отвергавшей любую форму насилия, и Запада. События четвёртого октября объявили победой демократии над её противниками. О средствах, которыми была достигнута эта победа, практически никто не говорил, о жертвах никто не вспоминал.

«Драматические события октября стали началом авторитарной и жестокой России настоящего», — считает Хартвич. Конституционный кризис завершился политическим и правовым произволом. Через три месяца после обстрела Белого дома Ельцин правил как диктатор и представил народу новую конституцию, которая усиливала роль президента и ослабляла парламент.

Ситуация не изменилась по сей день, продолжает издание. Ельцин стал во главе «новой» России, в которой политический институты служили декорациями, а единство Кремля, органов безопасности и олигархата открыло дорогу для манипуляций на выборах. Так что основные элементы «управляемой демократии» возникли ещё при Ельцине и стали фундаментом для нынешней системы главы Кремля Владимира Путина.

Сегодня российский президент проводит «авторитарную и изоляционистскую политику», апеллируя к чувству разочарованности 90-ми. Но именно нежелание Ельцина идти на компромисс с парламентом, а также стремления к власти бывшего председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова заложили фундамент, на котором Путин смог выстроить свою вертикаль власти. «Путин — не противоположность Ельцину, а его продолжение», — заключает автор статьи.