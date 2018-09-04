Wyborcza: Борис Ельцин пытался убедить «друга Билла» в том, что Польша присоединит Белоруссию

Потерпевшая имиджевые потери в связи с распадом Варшавского договора Россия не могла допустить расширения НАТО за счёт своих бывших союзников, поэтому тогдашний президент России Борис Ельцин решил прибегнуть к fake news и рассказать американскому лидеру Биллу Клинтону, как Варшава якобы готовится к присоединению Белоруссии, пишет Gazeta Wyborcza.

Летом 1994 года президент США Билл Клинтон позвонил в Кремль, чтобы поговорить о своём визите в Европу. И он услышал серьёзные обвинения в адрес Варшавы, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«В Варшаве я хочу подчеркнуть значение программы «Партнёрство во имя мира» и нашу готовность помочь всем партнёрам, чтобы они могли к ней присоединиться», — рассказывал Клинтон Ельцину во время 20-минутного телефонного звонка, который он сделал менее чем за сутки до вылета.

Его содержание стало известно из только что рассекреченных документов, которые опубликовала президентская библиотека Клинтона.

«Партнёрство во имя мира» — это американская инициатива, объявленная годом ранее, которая была реакцией на заявки от стран бывшего Восточного блока по поводу их принятия в НАТО. Россия сопротивлялась расширению альянса, поэтому Вашингтон предложил промежуточное решение. Страны партнёрства принимали участие в учениях с войсками НАТО, модернизировали свои вооружённые силы, но членами альянса не становились, объясняет автор.

«В январе я уже говорил, что роль НАТО будет расширяться. Я не указал ни какой-либо даты, ни каких-либо требований. Я хотел бы сосредоточиться на партнёрстве, чтобы мы смогли иметь сплочённую Европу, где люди уважают границы и сотрудничают между собой», — успокаивал россиянина Клинтон. Ельцин именно этот аргумент решил подвергнуть сомнению и обвинил Польшу в том, что она стремится к аншлюсу Белоруссии.

«В Польше идёт большая пропагандистская кампания, чтобы убедить белорусов воссоединиться с Польшей. Постоянно говорят, что исторически Белоруссия принадлежала Польше. К тому же я слышу, что они побуждают людей с востока к тому, чтобы они переехали в Польшу», — перечислял Ельцин.

«Люди говорят, что хотят войти в НАТО, чтобы быть более сильными. Говорят об угрозах. А ведь Россия не является угрозой ни для кого», — заявил российский президент, отметив, что это тема не для телефонного разговора, а только для личной встречи.

Россия тогда делала всё что могла, чтобы увести американцев от расширения НАТО, а Ельцин прибегал даже к тому, что сегодня можно было бы назвать fake news. Ни одно польское правительство не рассматривало присоединение Беларуси, не было никаких пропагандистских кампаний по этому вопросу. Проходила акция репатриации. Однако она касалась проживающих на территории бывшего СССР поляков. Что ещё интереснее, Ельцин упрекал Польшу в намерении проглотить Беларусь, в то же самое время Москва и Минск подготавливали проект построения транспортного коридора из Гродно в Калининград, который должен был проходить через Польшу и быть экстерриториальным. Эту идею Варшава решительным образом отбрасывала.

Раз Ельцин обвинял поляков в разговоре с Клинтоном, российские дипломаты должны были об этом говорить с американскими партнёрами. Однако Клинтон никогда не затрагивал этот вопрос. Из рассекреченных документов следует, что к вопросу расширения НАТО Ельцин возвращался многократно. Он говорил Клинтону, что раз НАТО существует, а Варшавский договор распался, то это для россиян удар по имиджу. Он напоминал, что расширение альянса — это окружение России. Со временем он призывал американцев создать новые структуры безопасности и даже уйти из Европы.

Несмотря на это 7 июля в Варшаве Клинтон заявил, что в вопросе расширения НАТО нет места слову «если», а есть лишь «когда» и «как». В дипломатическую летопись вписан также анекдот президента Леха Валенсы, который должен был сказать президенту США во время переговоров, что Польша нуждается в американских генералах: General Motors и General Electric.

Следующий визит Клинтона в Варшаву имел место в 1997 году, сразу же после официального приглашения Польши в НАТО. Тогда он сказал, что никто не имеет права угрожать польской демократии. «Два года спустя мы вошли в альянс», — вспоминает автор.

Клинтон, однако, выслушал призывы Ельцина относительно российского меньшинства в Латвии и Эстонии, где власти отказывали ему в гражданстве. Президент передал хозяевам послание, чтобы по этому вопросу они повели себя «мудро». Но проблема дискриминации россиян существует и до сегодняшнего дня.

Засекреченная информация была рассекречена с 600 страниц машинописного текста, полных также и других интересных историй и даже практически анекдотов, касающихся Ельцина и Клинтона.

В 1996 году Ельцин просил у Клинтона $2,5 млрд на избирательную кампанию. Тот обещал передать просьбу друзьям из Международного валютного фонда. Ранее, пугая Клинтона коммунистами, Ельцин говорил, что в случае победы они потребуют от США возвращения Аляски.

Весной 1999 года, когда во время войны в Косове и вторжения НАТО отношения США с Россией значительно ухудшились, Ельцин предложил Клинтону тайную встречу на борту подводной лодки. «Там никто бы не мешал и на нас не давил», — сказал он.

«Путин — это жёсткий человек, демократ, знает Запад. Вы будете вместе вести бизнес», — говорил он несколько месяцев спустя, представляя Владимира Путина, которого он назначил тогда премьером, а потом и своим преемником.

«Как оказалось, большинство телефонных разговоров проходило утром по московскому времени. Алкоголизм Ельцина не был ни для кого секретом. Американцы звонили раньше, когда он ещё был трезвым», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.