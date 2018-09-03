Onet: польские следователи прибыли в Смоленск для осмотра обломков Ту-154М

Группа польских следователей прибыла в Смоленск для осмотра обломков самолёта Ту-154М, в результате крушения которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщает Onet. При этом портал отмечает, что визит польской делегации сопровождается публикациями в российских СМИ, в которых говорится, что у российской стороны нет сомнений по поводу причин авиакатастрофы.

Сегодня утром польские следователи посетили отдел Следственного комитета Российской Федерации. Это начало следственного процесса, связанного с осмотром обломков самолёта Ту-154М. В состав группы входят также следователи-криминалисты, пишет польский портал Onet.

Польская делегация в составе десяти человек вошла в здание Управления Следственного комитета Российской Федерации в Смоленской области почти в 9 часов по местному времени.

По информации польской прокуратуры, визит делегации является результатом реализации заявлений, направленных в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в которую следственная группа обращалась за тем, чтобы провести дополнительный осмотр элементов конструкции самолёта, отмечает портал.

Визит польских следователей-криминалистов сопровождается публикациями в российских СМИ, информирующими о визите и подчёркивающими, что у российской стороны нет сомнений по вопросу причин катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года. Статью под таким заголовком опубликовал сегодняшний «Московский комсомолец».

Этот ежедневник также описывает условия хранения обломков самолёта Ту-154М: «Зона, где хранятся фрагменты самолёта, считается «стерильной», доступ в неё ограничен. Все, кто будет осматривать обломки, пройдут строгий контроль, чтобы не принести извне никаких следов». Ежедневник отмечает, что журналистам была показана палатка со специальной аппаратурой, и рассказывает, что «польские специалисты, как и их российские коллеги, пройдут через контрольный пункт», в котором находятся приборы, способные обнаружить взрывчатые материалы даже в минимальных количествах, а также другая аппаратура высокой чувствительности.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М с польской делегацией, направляющейся на памятную церемонию по случаю 70-летия катынского преступления. Погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой, а также многие высокопоставленные государственные чиновники и военнокомандующие.

Сейчас обломки ТУ-154М находятся на площадке аэропорта в Смоленске. Власти России утверждают, что не могут выдать обломки Польше до тех пор, пока не закончат своё следствие. 31 августа Следственный комитет России повторно проинформировал, что расследование продолжается. Представители польских властей многократно затрагивали в разговорах с российской стороной вопрос возвращения Польше обломков Ту-154М, резюмирует Onet.