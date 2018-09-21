Stern: гениально мощный и простой Т-34 вдохновляет современных конструкторов

Немецкая разведка проморгала производство советского Т-34, который оказался лучшим танком военного времени за счёт своей надёжности, манёвренности и мощного вооружения, пишет Stern. Немцы не смогли сделать себе «клон» Т-34, поскольку были не в состоянии воспроизвести и его двигатель, который в модернизированном виде до сих пор используется в новейших моделях российских танков, отмечается в статье.

После того как в 1941 году Германия успешно использовала тактику «молниеносной войны» при захвате Нидерландов, Польши и Франции, за которыми последовали Дания с Норвегией, а также Греция и Югославия, то многим казалось, что ничто не способно остановить силы вермахта, пишет Stern. Сопротивление Гитлеру оказала лишь Великобритания, да и то благодаря своему островному расположению. Однако после нападения на Советский Союз силам нацистов пришлось столкнуться с множеством «неприятных сюрпризов», и царившая в Берлине эйфория от лёгких побед быстро улетучилась, отмечается в статье: «Красная армия оказывала вермахту отчаянное сопротивление и наносила ему невиданный до тех пор урон». И одним из «сюрпризов» оказался тот факт, что немцы, безоговорочно верившие в мощь своих танков, вдруг обнаружили, что их машины по сравнению с советским Т-34 выглядели лишь «детскими игрушками».

Безусловно, Т-34 был самым современным и лучшим танком той поры, подчёркивает автор. Высокая мощность двигателя, небольшая масса (всего 30 тонн) и очень широкие гусеницы обеспечивали ему отличную проходимость. При этом он имел скошенную утолщённую лобовую броню и плоскую башню, которые улучшали его «живучесть» при обстрелах. Немецкие пушки тех времён со стандартными снарядами калибра 3,7 см не могли причинить ему реального вреда, за что получили прозвище «колотушка». А немецкие танки Panzer III, оснащённые пушками калибра 5 см, вынуждены были обходить Т-34 и с крайне близкого расстояния стрелять сбоку или сзади, подвергая себя риску. В то время как сам Т-34 имел пушку калибра 76,2 мм и при наличии бронебойных снарядов был в состоянии уничтожить любой танк противника, констатирует Stern.

Немцы были крайне удивлены, столкнувшись с этим танком, поскольку немецкая контрразведка вовремя не заметила ни производства русскими Т-34, хотя к тому времени было создано целых 1225 машин этой модели, ни ещё более мощного КВ-1, сообщается в статье. Т-34 был «смертельным оружием», а в руках умелого командира был эффективнее любых немецких танков — например, в битве под Москвой за период с сентября по декабрь 1941 года Дмитрию Лавриненко удалось подбить 54 вражеских танка и стать «самым результативным стрелком» среди всех армий стран антигитлеровской коалиции. Лавриненко был прекрасным тактиком, отмечает автор: он был хорошим наводчиком, что позволяло стрелять по противнику издалека, но в то же время предпочитал пользоваться превосходством лёгкого Т-34 в манёвренности. Часто он застигал немцев врасплох из укрытия и стремился навязать им перестрелку с расстояния всего 150 метров. Наверняка его результаты были бы ещё более впечатляющими, но 18 декабря 1941 года Лавриненко погиб от осколка взорвавшегося снаряда, пишет Stern.

Впрочем, даже с помощью Т-34 русским не удалось остановить продвижение вермахта в 1941 году, говорится в статье: «Экипажи немецких танков были, как правило, более опытными и лучше подготовленными, чем русские, и значительно превосходили их по манёвренности. Русские командиры не умели правильно пользоваться своими лучшими танками. Многим экипажам было запрещено отступать с занятых позиций, и немцы легко обходили их сбоку. А позиции, на которых немцам удавалось обнаружить Т-34 с воздуха, подвергались бомбардировкам и артиллерийским обстрелам». Поэтому советским экипажам, «отрезанным» от основных сил, всё равно приходилось сдаваться, когда у них заканчивались боеприпасы и топливо, подчёркивает Stern.

Тем не менее, это была гениальная и мощная машина, отмечается в статье: «Главным секретом Т-34 была его простая и мощная конструкция. Именно благодаря этому советской промышленности удалось наладить его производство в столь огромных масштабах. Этого немецким конструкторам понять так и не удалось». Не случайно Сталину приписывают фразу: «У количества есть собственное качество», — напоминает автор. Пока немцы разрабатывали свои танки как «шедевры ручной сборки», которые мог производить лишь специально обученный персонал и лишь небольшими партиями, русские в огромных количествах выпускали простые и мощные «массовые продукты»: танки Т-34 сваривали, зачастую даже не покрывая лаком, а лишь посыпав известью, и отправляли прямиком на фронт. В Германии же рабочие тщательно защищали сварочные швы и ставили на танки свои личные печати, что значительно замедляло процесс сборки, констатирует Stern.

В то же время и у Т-34 были свои недостатки, связанные в большей степени не с концепцией, а с проблемой обеспечения связью. Так, в большинстве случаев лишь «флагманские» танки оснащались радиосвязью — и если немцам удавалось вывести их из строя, то всё соединение оставалось без связи, сообщается в статье. В бою танкисты не могли общаться между собой, поэтому слаженность действий могла обеспечиваться лишь тогда, когда экипажи всех танков могли видеть друг друга. Кроме того, оптические прицелы советских танков не шли ни в какое сравнение с аналогичным оборудованием немецкой техники, а «приоритет количества перед качеством» приводил к тому, что «многие танки поставлялись с браком», пишет Stern. Кроме того, в начале войны советским бойцам часто не хватало бронебойных снарядов. Однако с конструктивной точки зрения у Т-34 был только один серьёзный недостаток: командир экипажа был одновременно ещё и наводчиком, и многие «попросту не справлялись с двойными обязанностями», поясняет автор.

Между тем немецкие танки «становились всё тяжелее», и из всех танков, которыми располагал вермахт в 1941 году, с Т-34 мог сравниться лишь Panzer IV. Эти машины и самоходные артиллерийские установки Sturmgeschütz III в срочном порядке оборудовались длинноствольными пушками KwK 40 L/48 калибра 7,5 см, а немецкие командиры требовали срочно разработать оружие, которое бы превосходило советский арсенал, говорится в статье. Первой подобной моделью стал тяжёлый Panzer VI «Тигр», но эти машины производились лишь в небольших количествах. Поэтому «реальным визави» Т-34 стал Panzer V «Пантера», который был разработан как «среднемощный» танк, однако весил целых 45 тонн. Более поздние немецкие танки были ещё крупнее, и это привело к тому, что они не могли сравниться с Т-34 в манёвренности. Кроме того, им не хватало надёжности из-за чрезмерного веса комплектующих частей — в частности, рулевого управления и коробки передач, сообщает Stern.

Многие эксперты склонны считать, что немецкие конструкторы того времени были «слишком честолюбивы» для того, чтобы просто скопировать Т-34. Хотя это была весьма привлекательная идея: немецкий «клон» Т-34, оснащённый более мощной пушкой, лучшим рулевым управлением, рацией и немецким оптическим прицелом наверняка был бы очень эффективен в бою. Однако проблема в действительности заключалась не в «тщеславии конструкторов», поясняет автор. Не всё в Т-34 оказалось так уж «просто и незамысловато», у него имелась одна характерная техническая особенность: своей превосходной манёвренностью этот танк был обязан двигателю В-2. Это был 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель, тогда как у немцев аналогичных моторов «даже близко не было», и все немецкие танки той поры оснащались бензиновыми моторами. Кроме того, В-2 был чрезвычайно лёгким, потому что в «отсталом» СССР для его производства использовались литые части из алюминиевого сплава. Немцам же этот метод был недоступен из-за нехватки алюминия, сообщается в статье.

Более того, конструкция В-2 той военной поры действительно оказалась передовой и перспективной. И даже в современных новейших танках вроде Т-90 российские конструкторы до сих пор используют двигатели, которые по своей сути являются «усовершенствованными версиями» модели 1939 года, заключает Stern.