Times: конструктивный недостаток превращает британский «Челленджер 2» в «огненный шар»

Британские следователи обнаружили конструктивный недостаток основного боевого танка «Челленджер 2», пишет The Times. По словам издания, имеющаяся проблема с орудием боевой машины уже привела к гибели двух опытных танкистов.

У основного боевого танка «Челленджер 2» выявили конструктивный недостаток, который может угрожать жизни экипажа. К настоящему моменту на вооружении Великобритании находятся 200 машин этого типа, пишет The Times.

Летом прошлого года на одном из военных полигонов на юго-западе Уэльса проходили учения с участием «Челленджер 2». Из-за имеющегося у орудийного ствола дефекта танк превратился в «чрезвычайно горячий огненный шар», что привело к гибели двух военнослужащих, установили британские следователи.

27-летний заряжающий Мэтью Хэтфилд и 31-летний командир машины Даррен Нилсон, участвовавшие в афганской и иракской кампании, демонстрировали сослуживцам работу танка. Специальный затвор, который должен блокировать проникновение взрывоопасных газов в башню, не оказался на месте после предыдущих учений.

В результате возникшего после выстрела давления сдетонировали четыре высокомощных снаряда. Взрывом Нильсона выкинуло из башни. На следующий день он и его боевой товарищ скончались от тяжёлых ранений.

Проводивший следствия коронер призвала Министерство обороны и компанию BAE Systems, которая спроектировала и производила «Челленджер 2», ужесточить меры безопасности. Представители Вооружённых сил Соединённого Королевства заявили, что уже предприняли необходимые меры после инцидента.