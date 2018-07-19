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Times: конструктивный недостаток превращает британский «Челленджер 2» в «огненный шар»

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Британские следователи обнаружили конструктивный недостаток основного боевого танка «Челленджер 2», пишет The Times. По словам издания, имеющаяся проблема с орудием боевой машины уже привела к гибели двух опытных танкистов.
Times: конструктивный недостаток превращает британский «Челленджер 2» в «огненный шар»
Reuters
У основного боевого танка «Челленджер 2» выявили конструктивный недостаток, который может угрожать жизни экипажа. К настоящему моменту на вооружении Великобритании находятся 200 машин этого типа, пишет The Times.  
 
Летом прошлого года на одном из военных полигонов на юго-западе Уэльса проходили учения с участием «Челленджер 2». Из-за имеющегося у орудийного ствола дефекта танк превратился в «чрезвычайно горячий огненный шар», что привело к гибели двух военнослужащих, установили британские следователи.
 
27-летний заряжающий Мэтью Хэтфилд и 31-летний командир машины Даррен Нилсон, участвовавшие в афганской и иракской кампании, демонстрировали сослуживцам работу танка. Специальный затвор, который должен блокировать проникновение взрывоопасных газов в башню, не оказался на месте после предыдущих учений.
 
В результате возникшего после выстрела давления сдетонировали четыре высокомощных снаряда. Взрывом Нильсона выкинуло из башни. На следующий день он и его боевой товарищ скончались от тяжёлых ранений.
 
Проводивший следствия коронер призвала Министерство обороны и компанию BAE Systems, которая спроектировала и производила «Челленджер 2», ужесточить меры безопасности. Представители Вооружённых сил Соединённого Королевства заявили, что уже предприняли необходимые меры после инцидента.
 
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источник
Times Великобритания Европа
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