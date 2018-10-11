Washington Times: Китай ведёт «борьбу завтрашнего дня», поэтому он опаснее России

Как пишет The Washington Times, руководители силовых структур США считают, что именно Китай, а не Россия, представляет для Америки «самую сложную и долгосрочную» угрозу. Так, глава ФБР Кристофер Рэй, в частности, заявил, что Москва во многом борется за сохранение своей значимости и ведёт борьбу сегодняшнего дня, а Китай «ведёт борьбу завтрашнего дня».
Группа американских сенаторов, в состав которой входят как республиканцы, так и демократы, потребовала ответов в связи с заявлениями о том, что Китай использует схему кибершпионажа с использованием микрочипов для кражи секретных данных у компаний Apple и Amazon, сообщает The Washington Times.
В то же самое время высокопоставленные сотрудники спецслужб выступили с предупреждением о том, что именно КНР, а не Россия, представляет для США «самую обширную, самую сложную, самую долгосрочную угрозу с точки зрения контрразведки».
Всё это стало очередным показателем ухудшения двусторонних отношений, которое сопровождается серьёзными стычками между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли и политики в сфере безопасности, говорится в статье.
Директор ФБР Кристофер Рэй и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, выступая в комитете сената по внутренней безопасности, заявили о том, что наличие данной долгосрочной угрозы обусловлено экономическим и военным ростом КНР.
«Россия во многом борется за то, чтобы после развала Советского Союза сохранить свою значимость, — заявил Рэй. — Они ведут борьбу сегодняшнего дня, Китай же ведёт борьбу завтрашнего дня».
Как отмечает The Washington Times, члены комитета сената устроили слушание для руководителей американских силовых структур в связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, который обвинил Китай в попытках вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс.
Нильсен заявила, что Китай осуществляет «беспрецедентные усилия по оказанию влияния на американское мнение». Однако она признала, что Министерство внутренней безопасности «на данный момент не наблюдало никаких попыток со стороны Китая подорвать избирательную инфраструктуру».
Между тем высокопоставленные официальные лица КНР неоднократно отрицали какое-либо вмешательство в американский политический процесс, отмечает издание.
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