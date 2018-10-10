Обозреватель WSJ: США развязали вторую холодную войну — теперь с Китаем

Новая политика США в адрес Китая, основные положения которой на прошлой неделе изложил вице-президент США Майк Пенс, свидетельствует о начале второй холодной войны, пишет журналист Уолтер Расселл Мид в The Wall Street Journal. Мид полагает, что более жёсткий подход к Китаю найдёт отклик среди большинства американцев.

«Неужели вторая холодная война началась, пока никто не видел?» — задаётся вопросом профессор и журналист Уолтер Расселл Мид в статье для The Wall Street Journal. По мнению Мида, многие американцы за баталиями, развернувшимися во внутренней политике США, пропустили крупнейший с визита Генри Киссинджера в Пекин в 1971 году сдвиг в китайско-американских отношениях.



Так, на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс изложил основные аспекты новой политики страны в отношении Китая. В своей речи в Институте Хадсона Пенс осудил «общеправительственный» подход страны к соперничеству с США, подразумевающий применение политических, экономических и военных инструментов, а также пропаганды. Кроме того, он подверг критике угнетение Китаем тибетцев и уйгуров, план «Сделано в Китае 2025», направленный на достижение технологического превосходства, и политику «долговой дипломатии».



Вместе с тем Пенс рассказал о межведомственной стратегии США по борьбе с военной, экономической, политической и идеологической агрессией Китая. По мнению Мида, речь напомнила слова бывшего президента США Рональда Рейгана в адрес СССР.



Среди прочего, свидетельством начала второй холодной войны автору статьи показалось объявление США о значительном усилении патрулирования в водах Южно-Китайского моря, традиционной зоне китайских интересов. Более того, в недавно заключённом торговом соглашении США с Мексикой и Канадой содержится пункт, препятствующий подписанию торговых соглашений между этими тремя странами и Китаем. И администрация Трампа дала понять, что намерена добиваться включения этого положения и в другие соглашения.



Расселл Мид полагает, что это серьёзный сдвиг во внешней политике США. Как только на эти действия ответит Китай, а другие страны сформулируют свою позицию относительно торгового соперничества, сложится абсолютно новая политическая реальность. А, учитывая, что даже ряд союзников США выступают против торговой политики Трампа, не говоря уже о России, Иране и Северной Корее, Китай может смело рассчитывать на поддержку своих действий.



Прежде всего, от подобной политики США могут пострадать американские компании, так или иначе сотрудничающие с Китаем. Для сторонников политики администрации Трампа национальная безопасность играет более важную роль, нежели «экономические трения». Поэтому, полагает Мид, протесты американских предпринимателей, вероятно, будут проигнорированы.



Тем не менее, автор статьи предполагает, что такой подход получит широкую поддержку американцев, недовольных «кражей» американских рабочих мест и репрессиями в Китае. И хотя многие представители внешнеполитического истеблишмента выступают против тактики Трампа, в целом и там согласны с необходимостью занять более жёсткую позицию в двусторонних отношениях.



Автор признаёт, что ряд американских предпринимателей пострадают от ухудшения китайско-американских отношений. Тем не менее, отмечает, что новый подход найдёт отклик у тех, кто недоволен кражей интеллектуальной собственности, ограниченным доступом на рынок Китая и опасается конкуренции со стороны китайских компаний.



Представителям Демократической партии США, в свою очередь, вряд ли удастся объяснить, почему они выступают за более жёсткую политику в отношении России, но против схожего подхода в адрес Китая.



Всё это позволяет Миду сделать следующий вывод: до тех пор, пока США не придётся столкнуться со значительным политическим и экономическим ущербом от такого подхода, он не получит серьёзного негативного отклика у американцев.



Соглашение с Мексикой и Канадой, изменения в составе Верховного суда и «начало второй холодной войны» — тройной выигрыш Трампа. При нём Америка, может, и не движется к величию, но «точно движется куда-то, и на всё большей скорости», подытоживает в своей статье для The Wall Street Journal Мид.