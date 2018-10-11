Times: Мэттис приказал повысить боеготовность ВВС США с оглядкой на Россию и Китай

Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен увеличить на 15% количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. По мнению министра обороны США, ВВС страны должны быть лучше подготовлены для борьбы с «конкурирующей военной державой», передаёт The Times со ссылкой на недавно обнародованный меморандум.

Глава Пентагона считает, что ВВС и ВМС США должны быть лучше подготовлены к войне с Россией или Китаем. Его предупреждение связано с тем, что, согласно последним данным, слишком многие ведущие американские эскадрильи страдают из-за нехватки персонала, пишет The Times.

По словам издания, в просочившемся в СМИ секретном меморандуме Джеймс Мэттис приказывает увеличить боеготовность четырёх самых эффективных видов истребителей-бомбардировщиков на 15%. На выполнение этой задачи он отводит один год и требует выделить значительную долю из $717 млрд. военного бюджета.

В ВВС США на протяжении долгого времени сокращалось число готовых к бою истребителей. Семнадцать лет участия в афганской кампании, а также четыре года операций против ИГ* в Ираке и Сирии имели серьёзные последствия для американской авиации. Кроме того, на их подготовку к войне с крупным противником негативно сказались бюджетные ограничения, принятые Бараком Обамой, полагает Мэттис.

Пентагон переключился с контртеррористической и противоповстанческой борьбы на противостояние «конкурирующей военной державе». Поэтому Мэттис хочет увеличить количество истребителей-бомбардировщиков, полностью подготовленных к операциям.

В своей служебной записке министр обороны также призывает довести число боеспособных самолётов F-35, F-22, F-16 и F-18 до 80%. Между тем в настоящий момент количество готовых к миссиям истребителей этих видов составляет только порядка 71%.

Малозаметные тактические истребители F-22 Raptor, которые совершили первый боевой вылет в 2014 году, продемонстрировали самый плохой послужной список. Менее чем половина из 187 машин оказались боеспособными. Более того, в ВМС США только половина из 546 палубных истребителей F/A-18 считаются готовыми к операциям.

Появление меморандума совпало со скорым началом крупнейших учений США и НАТО с 2002 года, на которых будет отрабатываться ответ на «российское нападение на Норвегию». В манёврах под названием «Единый трезубец» примет участие более 60 кораблей, 150 самолётов, 10 тыс. единиц наземной техники и 45 тыс. военнослужащих, отмечает The Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховногосуда РФ от 29.12.2014.

