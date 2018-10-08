CNN: Трамп собирается устроить в Пентагоне «генеральскую перетасовку»

В ближайшее время президенту Дональду Трампу придётся сделать ряд назначений на ключевые армейские должности, так как многие генералы вскоре должны уйти в отставку, пишет CNN. Как отмечает канал, перестановки касаются, прежде всего, высших штабных должностей и заведующих операциями США в различных регионах мира, что во многом определит дальнейший военно-политический курс Вашингтона.

В то время как президент США Дональд Трамп бьётся над решением ряда крупных проблем во внешней политике, ему придётся назначить на некоторые ключевые посты новых генералов, которые будут давать ему советы и осуществлять руководство американской армией, пишет CNN.

Не придавая особой огласки своим действиям, Белый дом и Пентагон занимаются подбором новых высокопоставленных кандидатур на ключевые посты, так как ряд офицеров должен в ближайшее время уйти в отставку. Центральную роль в этом процессе играет министр обороны США Джеймс Мэттис. Тем не менее никто не может сказать, ни сколько Мэттис будет находится на своей должности, ни кого именно он предлагает.

Как отмечает канал, новый «урожай» высокопоставленных военных чинов может во многом определить судьбу военных операций США на ближайшие годы. Одно из назначений будет сделано в начале 2019 года, когда генерал ВВС США Пол Сельва, занимающий на данный момент должность вице-председателя Объединённого комитета начальников штабов (КНШ), уйдёт в отставку. На этом посту Сельва заведует сверхсекретными проектами в ядерной сфере, а также контролирует закупки новейших образцов оружия.

Некоторые чиновники Пентагона полагают, что Сельву может заменить генерал Винсент Брукс, на данный момент возглавляющий американский контингент в Южной Корее. Как отмечает CNN, в случае если Трамп всё-таки остановит выбор на этой кандидатуре, опыт Брукса может оказаться очень кстати, учитывая идущие с Северной Кореей переговоры по ядерному разоружению.

Кроме того, в 2019-ом Трампу также придётся выбрать нового председателя КНШ, так как срок полномочий находящегося на этой должности генерала Джозефа Данфорда истекает осенью следующего года.

Должности председателя и вице-председателя должны занимать люди из разных родов войск. Поэтому если Трамп выберет Брукса вторым номером, то на пост председателя ему придётся предлагать человека не из числа армейцев, что, вероятно, поставит крест на кандидатуре начальника штаба Сухопутных войск генерала Марка Милли, с которым американский лидер хорошо знаком.

Чиновники Пентагона подчёркивают, что не знают, кого президент назначит на этот пост, однако они предполагают, что основным претендентом на эту должность может быть начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн. В этом случае этот высокопоставленный военный чиновник сможет протолкнуть через конгресс планы президента по созданию Космических сил. Кроме того, Голдфейн известен тем, что его F-16 был сбит над Сербией в 1999 году, а его самого пришлось эвакуировать из вражеского тыла.

Ещё одной возможной кандидатурой может быть глава Стратегического командования ВВС генерал Джон Хайтен, обладающий опытом в области ядерного оружия. Офицеры из ВВС не поднимались до высших командных должностей с 2005 года, так что в кулуарах Пентагона бытует мнение, что возможно, сейчас как раз настал черёд выходца из этого рода войск.

В то же время уходит в отставку и ряд ключевых командиров, осуществляющих руководство американскими силами в различных регионах. В частности, на смену главе Объединённого центрального командования США генералу Джозефу Вотелу, который заведует операциями на Ближнем Востоке, придёт генерал-лейтенант морской пехоты Кеннет Маккензи.

Кроме того, главу Объединённого командования специальных операций генерала Раймонда Томаса заменит генерал-лейтенант Ричард Кларк. Таким образом в его сфере ответственности окажутся тысячи бойцов американского спецназа по всему миру.

На пост же Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе рассматривается кандидатура генерала ВВС Тода Уолтерса. По сути, занявший этот пост чиновник станет ключевой фигурой Трампа в плане военного взаимодействия с Россией, подводит итог CNN.