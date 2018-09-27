EUоbserver: ЕС, Россия и Китай объединились против США

Заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке превратилось в демонстрацию сплочённости Евросоюза, России и Китая против Вашингтона. Как пишет EUobserver, поводом для этого стало решение США ввести санкции против Ирана.

Состоявшееся 25 сентября заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке превратилось в демонстрацию солидарности ЕС с Россией и Китаем против США. Как пишет EUobserver, развитие событий вокруг Ирана символизировало мир, перевернувшийся из-за одностороннего подхода американского лидера Дональда Трампа. В результате глава внешнеполитического ведомства Трампа Майк Помпео был «обеспокоен и действительно глубоко разочарован».

«Это одна из самых контрпродуктивных мер для регионального и глобального мира и безопасности, которые можно себе представить после тех 70 лет, на протяжении которых США и ЕС выступали вместе против общих противников, таких как Россия, в рамках так называемых трансатлантических отношений», — заявил он журналистам.

Бельгийское издание отмечает: говоря об этих мерах, Помпео имел в виду создание платёжной системы, которая позволит странам Евросоюза и другим странам покупать иранскую нефть в обход новых санкций, введённых Трампом против Ирана.

«Всё, что сказала госпожа Могерини, чрезвычайно позитивно», — отметил российский дипломат Владимир Ермаков, имея в виду главу внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини.

Он выступил после того, как в тот же день в Нью-Йорке Могерини провела встречу с министрами иностранных дел России, Китая, Ирана, Франции, Германии и Великобритании.

«Государства — члены ЕС создадут специальный целевой механизм для обеспечения законных финансовых транзакций с Ираном. Он позволит европейским компаниям продолжить торговлю с Ираном в соответствии с законами Евросоюза и может быть открыт для других партнёров в мире», — сказала она журналистам, выступая в кулуарах Ассамблеи ООН вместе с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

По её словам, в ближайшее время технические эксперты ЕС соберутся, чтобы конкретизировать детали.

Как напоминает автор статьи, разногласия между ЕС и США по Ирану начались после того, как Трамп начал торговую войну с Европой и Китаем, угрожал, что США выйдут из состава НАТО и вывел Америку из Парижского соглашения — международного соглашения по изменению климата.

Этот разлад начался и после того, как он пригрозил оштрафовать австрийские, голландские, немецкие и французские компании, если они будут участвовать в финансировании нового газопровода между Россией и Германией «Северный поток — 2».

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём выступлении в ООН подверг Трампа критике за разжигание национализма и протекционизма.

«Принимая односторонние решения, наши американские союзники помыкают нами, и этот подход привёл напрямую к изоляции и конфликтам в ущерб каждому», — сказал Макрон.

Трамп, со своей стороны, в выступлении на заседании Генассамблеи ООН угрожал Ирану военной силой и вновь выступил с враждебной критикой в отношении «Северного потока — 2».

«Германия станет полностью зависимой от российских энергоносителей, если немедленно не изменит курс», — заявил он.

Как отмечает EUobserver, выступление Трампа вызвало смех в зале заседаний ООН, когда он заявил, что за последние два года достиг большего, чем любой другой президент США за всю историю.

«Противостояние мультилатерализму не является признаком силы», — заявил иранский лидер Роухани в своём выступлении на заседании Генассамблеи ООН.

«Это, скорее, признак недостатка интеллекта. Он выдаёт неумение понимать сложный и взаимосвязанный мир», — добавил Роухани.