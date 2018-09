Independent: российско-турецкое перемирие в Сирии — символ победы Москвы

Несмотря на то, что к соглашению между Россией и Турцией о приостановке наступления на сирийскую провинцию Идлиб на Западе относятся весьма скептически, оно является мощным символом того, насколько успешной оказалась «оппортунистская» политика Москвы в регионе, пишет колумнист The Independent Патрик Коубёрн. По мнению журналиста, Россия смогла посредством сирийского конфликта вернуть себе статус великой державы, а Запад, отказываясь с ней считаться, просто «бежит от реальности».

Перемирия редко удостаиваются положительных отзывов в печати: когда они оказываются успешными и позволяют урегулировать какой-то кризис или прекратить насилие, они быстро «наскучивают» журналистам, ну а если столкновения продолжаются несмотря на заключение перемирия, «тех, кто его объявлял, клеймят как бессердечных лицемеров, которые либо вовсе не намеревались положить конец убийствам, либо виноваты в том, что этого не смогли», пишет обозреватель The Independent Патрик Коубёрн. Достигнутая на этой неделе президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом договорённость об отмене наступления на сирийскую провинцию Идлиб, которое готовили силы лидера страны Башара Асада, не стала в этом плане исключением — «знатоки» отзываются о ней с «предсказуемым скепсисом», констатирует журналист.



Как отмечает Коубёрн, сомнения по поводу российского соглашения можно понять — ведь если оно будет претворено в жизнь, выступающие против Асада группы, последним оплотом которых в западной Сирии остаётся Идлиб, сильно ослабнут в военном плане. «Демилитаризованная зона под наблюдением России и Турции будет отхватывать их территории, якобы «радикальные террористические группировки» будут устраняться, а тяжёлое вооружение — начиная от танков и заканчивая миномётами — будет отодвигаться, — поясняет автор. — Повстанцы потеряют контроль над двумя главными магистралями, проходящими через Идлиб и соединяющие находящиеся под правительственным контролем города Алеппо, Латакия и Хама».



По мнению обозревателя The Independent, в российско-турецком соглашении ощущаются «поразительные нотки имперской самоуверенности»— в нём каждой из сторон гражданской войны в Сирии «даётся указание умерить свой гонор». Согласятся ли они на это — большой вопрос: радикальные повстанческие группировки вряд ли согласятся отказаться от тех военных преимуществ, которыми они ещё обладают, а Дамаск может вскорости решить, что у него выйдет «оттяпать» Идлиб у противника «кусок за куском», как это уже происходило с другими анклавами противников режима, отмечает журналист. Впрочем, каким бы хрупким не было перемирие, оно в любом случае будет полезным — хотя бы тем, что благодаря ему погибнет чуть меньше сирийцев, полагает он.



Между тем, самое любопытное в соглашении — не его условия, а то, что оно показывает по поводу баланса сил в Сирии, на Ближнем Востоке, и даже в мире в целом, убеждён автор. Сирийская война уже давно переросла рамки локального конфликта, и страна превратилась в «арену, где противостоят друг другу, ведут опосредованные войны и пробуют свои силы и влиятельность зарубежные государства», отмечает Коубёрн. «Самым главным пока последствием этого конфликта на международном уровне стало то, что он позволил России вернуть себе статус великой державы, — продолжает он. — Москва помогла Асаду сохранить власть после народного восстания в 2011 году, а позже, в 2015-м, обеспечила ему окончательную победу путём прямого военного вмешательства.



Как пишет Коубёрн, один высокопоставленный дипломат из арабской страны вспоминал, как в начале сирийской спросил у американского генерала, распоряжающегося войсками в регионе, в чём разница между кризисом в Сирии и событиями в Ливии, только что закончившимися свержением Муаммара Каддафи. «Генерал в ответ произнёс лишь одно слово: «Россия»», — подчёркивает журналист. Сегодня, когда Россию на Западе «изображают агрессивной, хищной державой, угрожающей всем подряд», не так-то просто вспомнить насколько «оттесняли» Москву семь лет назад, пока НАТО занималось «сменой режима» в Ливии, отмечает он.



Как полагает автор, на деле Россия «всегда была сильнее, чем казалось» — ведь страна и после распада Советского Союза осталась «ядерной сверхдержавой, способной уничтожить мир». «Этот колоссально важный факт, по идее, должно быть сложно подзабыть, однако политики и публицисты продолжают беспечно рекомендовать изолировать Россию и притворяться, будто её можно со спокойной душой игнорировать», — иронизирует журналист. По мысли Коубёрна, «возвращение России» в статусе великой державы «было в любом случае неизбежно», а «успешный оппортунизм» со стороны Москвы и ошибки её соперников его только приблизили.



Сильнее чем кажется оказался и президент Сирии Башар Асад, уверен обозреватель The Independent: даже в 2011-м, в момент «упадка», сирийский лидер по оценкам британского посольства в Дамаске пользовался поддержкой от 30 до 40% населения страны. Но отзывы экспертов так и не смогли переубедить государственных мужей, твёрдо убеждённых в том, что Асаду скоро придётся уйти; так, когда посол Франции в Сирии Эрик Шевалье аналогичным образом выразил сомнения в скором крахе режима, парижские чиновники сделали ему строгий выговор, заявив: «Ваши данные нас не интересуют. Башар Асад должен пасть — и падёт», рассказывает автор.



«Самообман» и «бегство от реальности» налицо и сегодня, считает Коубёрн. «Благодаря просчётам со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона Путин получил идеальный политический ландшафт для того, чтобы вновь заявить о мощи российского государства, — пишет он. — Подписанное Россией и Турцией в прошлый понедельник соглашение, определившее будущее Идлиба — символ того, насколько сильнее прочих оказалась Россия в Сирии. Путин смог подписать двусторонне соглашение с Турцией — вторым по размеру членом НАТО — без какого-либо участия США или других членов альянса».



Соглашение позволит Турции нарастить военное присутствие на севере Сирии — но сделать это она сможет только с разрешения Москвы, полагает обозреватель The Independent. Главным приоритетом Анкары является предотвращение создания в Сирии государства курдов под эгидой США, и для этого ей просто необходима поддержка России — ведь и захватить курдский анклав Африн в этом году Турция также смогла только после того, как Россия вывела войска ПВО, защищавшие район, говорится в материале.



Что до США, «инстинкты президента Трампа» по поводу Ближнего Востока могут оказаться полезнее «хвалёного профессионализма вашингтонского внешнеполитического истеблишмента» — как уже было с Северной Кореей, подчёркивается в статье. Как пишет Коубёрн, американские чиновники так и не выучили главный урок вторжений в Ирак и Сирию, заключающийся в том, что «раскачивать лодку что в той, что в другой стране — отнюдь не в западных интересах». Они продолжают настаивать на сохранении военного присутствия США в Сирии, стремясь «ослабить» Асада — но судя по всему, что успело случиться после 2011 года, любые попытки это сделать будут только заставлять его всё больше полагаться на Москву и Тегеран, а это, в свою очередь, обернётся для сирийцев лишь смертями, ранениями и вынужденным переселением, убеждён автор.



Господство России в северной части Ближнего Востока, быть может, и является «плодом оппортунизма», однако его питает и ещё один фактор — туманная внешняя политика США при Трампе, в заключение подчёркивает Коубёрн. Хотя Трамп и не начал пока новых войн, многие страны из-за такой неопределённости теряют доверие к США и обращают взор к России. «Путин, возможно, и не сможет постоянно жонглировать всеми этими шансами, которые неожиданно ему предоставляются, но пока ему это удаётся удивительно хорошо», — подытоживает автор.