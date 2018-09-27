Times: глава Пентагона перестал смотреть новости, чтобы не впадать в депрессию

Выступая перед кадетами Вирджинского военного института, Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что его угнетает царящая в Вашингтоне атмосфера. Он также признался, что перестал следить за новостями, чтобы не впасть в депрессию, пишет The Times.
Во время визита в Вирджинский военный институт в Лексингтоне министр обороны США пожаловался на царящую в Вашингтоне атмосферу. Выступая перед кадетами, Джеймс Мэттис также признался, что перестал смотреть и читать новости, чтобы не впасть в депрессию, пишет The Times.
«Если вы смотрите новости, то начинаете задаваться вопросом: что происходит с нашей страной?» — заявил глава Пентагона. «Нам хорошо известно, что наша страна переживает сейчас трудные времена. Я так рад выбраться из Вашингтона, что готов заплакать», — добавил он. Кроме того, Мэттис сообщил кадетам, что делает всё возможное, чтобы оградить своё ведомство от той «шумихи», что творится в американской столице.
Ранее источники сообщили The Times, что Дональд Трамп перестал называть своего министра обороны Безумным Псом. Теперь американский президент кличет Мэттиса Умеренным Псом из-за несовпадения их позиций по важным вопросам безопасности.
После того как Трамп выразил надежду на скорую встречу с Ким Чен Ыном, глава Пентагона усомнился, что американскому президенту удастся изменить поведение КНДР «силой своего обаяния». Мэттис заявил кадетам, что всё ещё считает Северную Корею «серьёзной ядерной угрозой». Хотя Трамп настаивал, что подобной угрозы больше не существует, обращает внимание The Times.
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