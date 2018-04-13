NYT: в Пентагоне забеспокоились — бездоказательное наказание Асада чревато широким конфликтом

Минобороны США призывает проявить осторожность и не начинать бомбёжки сирийской территории без убедительных доказательств применения Асадом химического оружия, пишет The New York Times. Глава ведомства Джеймс Мэттис опасается, что подобная военная акция грозит расширением конфликта. Тем не менее опрошенные изданием представители Белого дома сомневаются, что Дональд Трамп откажется от задуманного удара.

Министр обороны США Джеймс Мэттис попытался «замедлить надвигающийся удар» по Сирии. Его позиция стала отражением растущего в Пентагоне беспокойства о том, что бомбёжка ближневосточной страны может перерасти в более широкий конфликт между Россией, Ираном и Западом, пишет The New York Times.

На закрытом заседании в Белом доме Мэттис заявил, что Соединённые Штаты, Великобритания и Франция должны представить убедительные доказательства применения правительством Асада химического оружия в городе Дума, утверждает издание со ссылкой на правительственные источники.

На публичном заседании палаты представителей американского сената глава Пентагона также выступил с предупреждением, что ответные меры должны быть сбалансированными, чтобы избежать обострения конфликта. «Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне всё сводится к тому, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля… если вы понимаете, к чему я клоню», — отметил Мэттис.

По мнению источника The New York Times, в Минобороны США извлекли урок из иракской кампании: без должного планирования военное вторжение может пойти кувырком. Одновременно ведомство пытается убедиться, что Вашингтон и его европейские союзники смогут оправдать перед миром свой удар по Сирии на фоне «испепеляющей критики самого мощного партнёра Асада — России».

«У представителей Минобороны есть все основания для опасений», — считает бывший советник по вопросам национальной безопасности президента Джорджа Буша — младшего Кори Шейк. «Русские капитально вложились в сохранение Башара Асада у власти, продемонстрировали себя ключевой силой на Ближнем Востоке, и удар США или наших союзников напомнит, насколько Запад сильнее России», — добавляет она.

Несмотря на предостережения Мэттиса, представители администрации сомневаются, что Трамп откажется от нападения на Сирию. Тем более что накануне он грозил в Twitter применить новые и «умные» ракеты.

«На мой взгляд, поезд уже ушёл, — рассуждает председатель консалтинговой фирмы Eurasia Group Клифф Капчан. — Если Трамп сейчас решит не наносить удар, то он — Обама 2.0 из 2013 года. Это наивысшее проклятие для президента Трампа, и я ожидаю, что он ударит по Сирии в течение следующих нескольких дней».

The New York Times напоминает, что ранее Трамп удивил даже собственных советников, анонсировав незамедлительный вывод американских войск из Сирии. Однако сообщения о химатаке в сирийской Думе разгневали президента, и он пообещал принять ответные меры на этой неделе.