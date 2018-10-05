WT: Мэттис назвал «неприемлемым» создание Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем

Стремление России создать новую крылатую ракету с ядерным двигателем является, по мнению США и других стран-членов НАТО, «просто неприемлемой затеей», сообщает The Washington Times. Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что он обсудил эту ситуацию с другими официальными представителями НАТО на министерской встрече, и теперь они вместе решают, как сдержать усилия Москвы.
Стремление России создать новую крылатую ракету с ядерным двигателем является, по мнению США и других стран-членов НАТО, «просто неприемлемой затеей». По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, Вашингтон и его европейские союзники серьёзно взвешивают варианты того, как сдержать усилия Москвы, пишет The Washington Times.
Российская программа по разработке крылатых ракет стала одним из нескольких вопросов, которые Мэттис и его коллеги по НАТО обсуждали на совещании на уровне министров в штаб-квартире альянса в Брюсселе. После серии встреч с лидерами НАТО бывший генерал настойчиво отмечал, что Россия не может продолжать разрабатывать новую программу крылатых ракет.
«Можете не сомневаться в том, что нынешняя ситуация, в которой Россия допускает вопиющее нарушение этого договора, является неприемлемой, и мы подробно обсудили эту ситуацию на этой министерской встрече среди верных союзников», — заявил Мэттис журналистам.
По словам официальных представителей НАТО, ядерная крылатая ракета, находящаяся в разработке, позволит Москве в кратчайшие сроки наносить удары по целям в Западной Европе. Создание и размещение такого оружия идёт вразрез с несколькими договорами времён холодной войны, достигнутыми Россией и Западом, прежде всего — Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанным в 1987 году, отмечает The Washington Times.
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