Fox News: спецслужбы не позволили отравить Трампа и руководство Пентагона

Три конверта с рицином, отправленные в Белый дом и Пентагон, не достигли адресатов, благодаря бдительности спецслужб, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, жертвами смертельного яда могли стать президент США Дональд Трамп, министр обороны Джеймс Мэттис и командующий военно-морскими операциями Джон Ричардсон.

Экстренная новость на Fox News. Перехвачено три различных конверта, в которых, как подозревают, содержался крайне смертоносный яд — рицин. Адресованы они были министру оборону Джиму Мэттису, командующему ВМС — адмиралу Джону Ричардсону — и даже самому президенту Трампу.



Последние подробности расскажет Трейс Галлахер, он сейчас на прямой связи из нашего отдела новостей на западном побережье. Здравствуйте, Трейс!



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Марта! Секретная служба теперь подтверждает, что последнее письмо было адресовано президенту Трампу, но так и не оказалось ни в Белом доме, ни поблизости. Получено и замечено оно было вчера на федеральном пункте сортировки почты. Но секретная служба — по крайней мере, пока — не сообщает, на каком именно.



В письме действительно содержалось то же самое вещество, что и в двух других, отосланных вчера в Пентагон. А те письма были протестированы на рицин, и результат оказался положительным. Как вы отметили, первые письма были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями — адмиралу Джону Ричардсону. Перехвачены они были на пункте досмотра почты на территории Пентагона, но в главное здание Пентагона конверты не попадали. Сегодня вечером этот почтовый пункт по-прежнему на карантине. И до сих пор ничего не говорится о том, связаны ли все три письма. Но криминалисты ФБР их изучают.



Если вы не в курсе, рицин — вещество естественного происхождения, оно содержится в клещевине. Но, чтобы превратить его в биологическое оружие, нужно действовать точно и обдуманно. Это вещество — в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты — действует при вдыхании, введении в кровь или приёме внутрь. По словам экспертов, уже через 36-48 часов начнут отказывать важнейшие органы. Антидота нет, но следует знать, что отравление не всегда смертельно. И, конечно же, у детей риск выше, чем у взрослых.



Помните, в 2013 году рицин был обнаружен в письмах, адресованных сенатору от штата Миссисипи, судье в штате Миссисипи и президенту Обаме. Все три конверта были перехвачены, а их отправитель сейчас в тюрьме. И, конечно же, вскоре после (терактов. — ИноТВ) 11 сентября в офисы двух сенаторов и некоторых СМИ были отправлены письма со спорами сибирской язвы. Эти опасные конверты также были перехвачены. Когда мы узнаем больше о сортировочном пункте, где перехватили письмо, предназначавшееся президенту Трампу, мы дадим вам знать, Марта.



Большое спасибо, Трейс!



Дата выхода в эфир 02 октября 2018 года.