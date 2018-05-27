Укринформ: Украина рассказала НАТО о российском «биологическом оружии»

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО Украина заявила, что Россия может применить биологическое и химическое оружие в рамках своих «гибридных действий», пишет «Укринформ». Представитель Киева в организации Ирины Фриз обвинила Москву в разработках сочетания штаммов оспы и Эболы и заявила, что их могут использовать против «цивилизованных стран».

На Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве Украина выступила с предложением включить в специальный рапорт по противодействию «гибридным угрозам России» положение о том, что она может применить биологическое и химическое оружие в рамках своих «гибридных действий», пишет «Укринформ».



Такое предложение в рамках субботнего заседания организации озвучила председатель постоянной делегации Киева в ПА НАТО Ирина Фриз.



«Нами был проанализирован вопрос об активизации Россией исследований, которые направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения, что может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран. Я вам предоставлю этот отчет. Возможно, вы сможете использовать его для внесения еще одного пункта в качестве гибридных угроз России для цивилизованных стран», — заявила Фриз.



По её мнению, химическое и биологическое оружие, «которое сейчас разрабатывается в России», может быть использовано в рамках «гибридных действий» Москвы не только против Украины, и в любом месте, где у России есть свои интересы. Фриз также отметила, что Россия может применить модифицированный вирус оспы.



«Как минимум последние три года Россия ведёт исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идёт о возвращении к советским разработкам сочетания Эболы с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ», — написала политик в Facebook.



По словам Фриз, другие российские учреждения также активно производят закупки, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов. «Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса», — подчеркнула Фриз.