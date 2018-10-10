Аналитик Hill: на востоке или на западе — влияние России растёт в ущерб США

Под воздействием экономической и военной активности России, а также равнодушия США всё больше стран по всему миру, будь то постсоветское пространство или Ближний Восток, обращаются за помощью к Кремлю, пишет политолог Джеймс Койл в The Hill. По мнению эксперта, Америке пора уже проявить себя на международной арене, пока она не растеряла былое влияние.

Россия всё больше демонстрирует свои военные и «наращённые с помощью нефти» экономическое мускулы, а США продолжают терять глобальное влияние, пишет старший научный сотрудник Атлантического совета политолог Джеймс Койл в своей статье для The Hill.



Под влиянием российской активности и американского равнодушия всё больше стран обращаются к Кремлю за поддержкой. За примером далеко ходить не нужно — стоит только вспомнить, как Западная Европа «добровольно сдалась в экономическое рабство», согласившись на строительство «Северного потока — 2» и передав свою энергетическую независимость в руки «Газпрома».



То, что продемонстрировала Россия в Сирии, подтолкнуло Турцию к покупке российских ЗРК С-400. В свою очередь Индия тоже изъявила желание «вернуться на оборонный рынок» Кремля, и, даже несмотря на угрозу американских санкций, премьер-министр страны Нарендра Моди решил заключить с Россией сделку стоимостью $5 млрд.



Не обошло стороной расширение российского влияния и постсоветское пространство. К примеру, Армению и Азербайджан. В 1990-е, когда между странами вспыхнул конфликт из-за Нагорного Карабаха, многие надеялись, что США смогут на них повлиять. В тот период несколько частных азербайджанских компаний подписали «Контракт века» на разработку каспийской нефти в надежде на продвижение её на международном рынке в обход российских нефтепроводов. Однако когда США не продемонстрировали «адекватной реакции на вторжение» Кремля в Грузию в 2008 году, Баку вновь обратился к Москве и, по оценкам, потратил $6 млрд. на российские вооружения.



Несмотря на все свои утверждения, что союза с Москвой у него нет, Ереван давно находится под влиянием России, которая владеет ключевыми направлениями армянской экономики. Кроме того, Ереван считает, что его оборонные договорённости с Кремлём помогают ему сохранить независимость. Правда, после недавнего захвата власти действующим премьер-министром Николом Пашиняном были надежды, что теперь-то Армения «совершит разворот к демократическому Западу». Но нет, Москва по-прежнему поставляет Еревану оружие, которое, по словам министра обороны Давида Тонояна настолько современное, что, возможно, даже ещё не стоит на вооружении у российской армии.



И даже Грузия после конфликта 2008 года сегодня на регулярной основе проводит двусторонние переговоры с Россией. Как отмечают некоторые СМИ, в районе достопримечательностей Тбилиси русскоязычные указатели мелькают наравне с табличками на грузинском и английском.



Ещё один пример постсоветской «военной интервенции» России — Молдавия. В начале 90-х российские добровольцы поддержали сторонников независимости Приднестровья и, как утверждает автор статьи, Москва до сих пор препятствует тому, чтобы Кишинёв получил полный контроль над непокорной территорией. Несмотря на это, Молдавия идёт на улучшение отношений с Кремлём, а российским туристам даже не требуются визы для въезда в страну.



«На востоке или на западе, российское влияние растёт в ущерб американскому. США следует скорее вновь наладить контакт с мировым сообществом, прежде чем русский сменит английский на позиции языка торговли», — предупреждает Джеймс Койл.