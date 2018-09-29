Le Figaro: Трамп решил сделать Америку «снова великой» за счёт остальных

Претворяя в жизнь свой принцип «Америка прежде всего», президент США Дональд Трамп делает хуже другим странам, пишет обозреватель Le Figaro. По мнению журналиста, американский лидер убеждён, что экономика — это «игра с нулевой суммой», что противоречит принципам рыночной экономики.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США в мире идёт «невиданное доселе и оттого ещё больше непонятное соперничество» между Америкой и остальными странами, констатирует обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робен. Как отмечает журналист, трампов слоган «Америка прежде всего» на первый взгляд кажется «банальным и верным» — всё-таки, какой глава государства не стал бы говорить своим соотечественникам, что его приоритет это их страна? — однако на деле этот вопрос осложняется «особыми экономическими и политическими полномочиями, которыми де юре и де факто наделены США». По мысли Робена, среди таких «привилегий» Вашингтона — «гегемония доллара» и сильное влияние американских транснациональных компаний на мировую торговлю, а также — как это показала ситуация с эмбарго против Ирана — «экстерриториальность американских законов».



Как напоминает читателям автор, «зелёная банкнота» с момента окончания Второй мировой войны остаётся «краеугольным камнем» мировой финансовой системы. «Она стала им официально, получив в 1944 году по условиям Бреттон-Вудского соглашения статус единственной валюты, конвертируемой в золото — и осталась им после того, как президент США Ричард Никсон 15 августа 1974 года отказался от такой конвертируемости, поскольку та стала непосильной из-за бюджетного дефицита в связи с Вьетнамской войной, — поясняет Робен. — Ну а когда валюты получили свободный курс без какой-либо привязки к жёлтому металлу, доллар по причине огромной мощи Уолл-Стрит и её банков стал настоящим якорем для остальных валют».



Между тем, продолжает обозреватель Le Figaro, Вашингтон так и не соизволил признать «присущие своей роли лидера обязанности». Ещё в семидесятые годы прошлого века министр финансов США Джон Коннали, обращаясь к европейским коллегам, заявил: «Доллар — это наша валюта, но ваша проблема», и эта «циничная» фраза сегодня как никогда актуальна, считает Робен. «Сейчас, в начале осени, когда Турция, Аргентина и Бразилия погибают, учтёт ли Федеральная резервная система США развивающиеся страны, масштабно закредитованные в долларах? Если помнить о недавнем повышении ставок в Америке, в этом как-то сомневаешься», — иронизирует автор.



Что до торговли, американские предприятия также находятся в чувствительном положении, пишет журналист. На каждом iPod и iPad можно увидеть своего рода «слоган»: «Спроектировано в Калифорнии компанией Apple, собрано в Китае», и с этим «девизом» теперь развёрнута борьба на высшем уровне, подчёркивает автор. «Впрочем, палка здесь о двух концах, и в последнее время стала привычной ситуация, когда главы предприятий Кремниевой долины еженедельно отправляются «целыми процессиями» в Белый дом, дабы выразить своё беспокойство. Римские патриции понимали, что чтобы спать спокойно нужно хорошо обращаться со своими рабами. Предприятие-заказчик ощущает необходимость уважать своих субподрядчиков, будь они даже китайцами», — говорится в материале.



Просьбы предпринимателей оказались напрасными: в итоге Вашингтон всё же ввёл пошлины на китайские товары, отмечается в статье. По мнению автора, Дональд Трамп сделал ставку на то, что последствия такого решения «будут ощущать на себе сильнее не потребители в Огайо (которым придётся больше платить за свои смартфоны — так же, как и за стиральные машины, которые уже подорожали на 20%), а рабочие из Шэньчжэня». Как пишет журналист, администрация Трампа продолжает переговоры с Си Цзиньпином, ожидая, что когда экономическая конъюнктура в Китае ухудшится, председатель пойдёт на уступки; а меж тем, «твиттер-президент», по всей видимости, «наконец понял, что огневую мощь лучше сосредоточить на Китае, а вот с Мексикой, Канадой и Европой обороты стоит всё же сбавить».



Тем не менее, в нестабильном положении оказались все партнёры США: по Европе бьёт эмбарго против Ирана, а по развивающимся странам — ослабление Китая, в который они продают сырьё, предупреждает Робен. Единственной страной, кого обошла такая участь, стала сама Америка: её экономику стимулируют снижение налогов, перезапуск инфраструктурных проектов и возвращение капиталов транснациональных компаний на родину, подчёркивает он.



«На фундаментальном уровне Трамп убеждён в том, что экономическая жизнь отнюдь не строится на взаимовыгодных отношениях без проигравших, а является игрой с нулевой суммой, — подытоживает автор. — Ещё один слоган-фетиш президента, «Сделаем Америку снова великой», подразумевает, что величие Америки достигается принижением остальных. Эта странная доктрина, по сути, разрушает классические принципы рыночной экономики».