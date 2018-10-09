Французский политолог: Россия стала «серым кардиналом» на Ближнем Востоке

Из-за провала политики западных стран на Ближнем Востоке, Россия стала в этом регионе «серым кардиналом», заявил в интервью Hürriyet Daily News французский политолог Жиль Кепель. По словам эксперта, крупные региональные игроки уже смирились с тем, что сирийский президент Башар Асад останется у власти, поскольку присутствие в Сирии Москвы смущает их гораздо меньше, чем перспектива подчинения этой страны Ирану.

Россия в результате провальной политики западных стран на ближневосточном направлении стала «серым кардиналом» в этом регионе, заявил в интервью турецкой Hürriyet Daily News французский политолог Жиль Кепель.

Как отметил Кепель в беседе с журналистом издания, главным партнёром Москвы на Ближнем Востоке принято называть Иран, однако на деле она также поддерживает тесное сотрудничество с Израилем, Саудовской Аравией и Турцией. «Получается, Путин действует вместе с этими четырьмя союзниками, но эти союзники имеют совершенно несовместимые взгляды на будущее Сирии», — пояснил эксперт.

И Израиль, и Саудовская Аравия уже «смирились» с тем, что сирийский кризис будет решён посредством сохранения власти президента Сирии Башара Асада, полагает аналитик. «Они против этого не возражают. Между тем, они не хотят, чтобы активно проявлял себя Иран. Их вполне устраивает присутствие в Сирии России, а вот если Сирия полностью окажется под контролем Ирана, это их уже не устроит», — цитирует его Hürriyet Daily News.

По словам Кепеля, ситуация в сирийской провинции Идлиб, которую урегулировали было Россия и Турция посредством перемирия, «так или иначе» всё же закончится военными действиями. «Дело в том, что сирийский президент Башар Асад не хочет, чтобы эта область оставалась вне его досягаемости. С другой стороны, Россия желает решить этот вопрос политическими средствами. Отличие России от режима Асада и иранцев как раз и заключается в военном решении — России оно не нужно», — заявил он.

Цели России в Сирии во многом совпадают с задачами Турции, также подчеркнул эксперт. По его мнению, обеим странам не нравится присутствие к востоку от Евфрата западных сил — в частности, Анкара недовольна тем, что войска стран Запада по сути защищают существующие там вооружённые формирования курдов.

Кепель также прокомментировал инцидент с российским самолётом, сбитым сирийскими ПВО, назвав его «очень непонятным». «А был ли это несчастный случай? Или же это было сделано специально? Нам этого не узнать. Но инцидент приведёт к росту напряжённости между российскими вооружёнными силами и сирийской армией, которую россияне считают очень плохой. В Сирии российские лейтенанты отдают приказы сирийским генералам, и обращаются с ними очень жёстко. Однако ситуация в целом крайне непредсказуема. Даже если это и был несчастный случай, он всё равно обернётся очень мощными военными и политическими последствиями», — поведал он.