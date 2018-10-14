Daily Express: бывший премьер-министр Италии предупредил о том, что Путин и Трамп хотят «уничтожить Евросоюз»

Бывший премьер-министр Италии Марио Монти выступил с критикой в адрес итальянских политиков Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, сообщает Daily Express. По его словам, они хотят угодить Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые желают «уничтожить Евросоюз».

Бывший премьер-министр Италии Марио Монти в эфире итальянского канала заявил, что политики Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини хотят угодить Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые мечтают о разделённой Европе, сообщает Daily Express.

«Я уверен, что Ди Майо и Сальвини — но особенно Сальвини — желают угодить тем, кто хочет уничтожить Евросоюз — Трампу и Путину», — отметил бывший премьер-министр Италии.

«В Европе многое нужно изменить, и я бы хотел, чтобы это правительство совершило эти изменения, но я также хотел бы, чтобы они поняли, что, если всё это из-за того, чтобы получить одобрение избирателей, достаточно просто кричать. Но если вы действительно хотите что-то изменить, необходимо заключать союзы», — добавил Монти.

Маттео Сальвини ответил бывшему премьер-министру в эфире радиостанции Radio Radicale. Он пообещал, что не станет учитывать отказ Евросоюза от плана по увеличению дефицита бюджета Италии, заявив, что действия его правительства будут полной противоположностью того, что требует Брюссель, пишет Daily Express.

«Наши действия будут полной противоположностью того, что делал Монти: предписания, навязанные Европой и правительствами Ренци, Джентилони, Летты и Монти, увеличили госдолг и обеднили Италию», — отметил Сальвини.