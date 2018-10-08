Daily Express: Италия пригрозила закрыть аэропорты для беженцев из Германии

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пригрозил, что Италия не будет принимать самолёты с мигрантами из Германии на борту, сообщает The Daily Express. Издание отмечает, что соответствующее заявление было сделано после появления информации о намерении Германии уже на следующей неделе отправить мигрантов обратно в Италию.

Страны ЕС ссорятся, решая, кто несёт ответственность за беженцев, и вот Италия уже грозит закрыть аэропорты для самолётов с мигрантами из Германии, пишет Daily Express.



В настоящий момент две страны работают над соглашением, которое позволило бы Германии отправить обратно в Италию всех мигрантов, подавших прошение на получения там убежища. Однако министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предупредил, что закроет для них аэропорты страны, как ранее закрыл порты.



«Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки иммигрантов на несанкционированных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет и не будет ни одного готового принять их аэропорта», — приводит Daily Express слова политика.



Издание отмечает, что соответствующее заявление Сальвини сделал после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила о том, что Немецкое агентство по делам беженцев разослало «десяток писем» мигрантам, прибывшим в Германию из Италии. В этих письмах агентство сообщало о предстоящих им перелётах чартерными рейсами назад в Италию, начиная уже со следующей недели. Ни одна из сторон не подтвердила, что эти рейсы действительно запланированы, отмечает издание.



Месяц назад министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что его Берлин и Рим пришли к соглашению по беженцам. Однако на следующий же день после заявления Зеехофера Сальвини опроверг его слова.



Он считает, что на каждого мигранта, возвращённого в Италию, должен приходиться один спасённый в море беженец, которого Германия примет к себе. Сальвини потребовал и другие уступки со стороны Германии. К примеру, итальянский министр настаивает на пересмотре Дублинского соглашения, согласно которому первое государство ЕС, в которое прибыл беженец, обязано рассматривать его прошения об убежище. По мнению Сальвини, оно возлагает слишком тяжёлое бремя на такие страны, как Италия и Греция, пишет Daily Express.