Сальвини: Италия не поддастся на шантаж и угрозы Евросоюза

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уверен, что итальянские власти правильно поступают, не принимая беженцев. По его мнению, Европа ничего не делает для защиты границ, а потому его страна взялась за дело сама и отлично справляется. Теперь Италия точно не поддастся никакому шантажу или угрозам из ЕС, подчеркнул Сальвини в интервью австрийской газете Die Presse.

На саммите в Зальцбурге ЕС не пошёл навстречу ни одному требованию Италии в том, что касается миграционного вопроса, — однако итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини и не ожидал ничего иного. В интервью австрийской газете Die Presse он отметил, что крупные европейские государства, по-видимому, «не имеют ни малейшего намерения что-то менять».

Именно по этой причине Италия решила сама разбираться с миграционным кризисом и защищать собственные границы и побережье, подчеркнул Сальвини. Он намерен и дальше настаивать на том, чтобы Евросоюз что-то предпринял в отношении беженцев, но не возлагает на Европу больших надежд.

Министр внутренних дел Италии обратил внимание на то, что в случае со спасёнными на море беженцами речь идёт ещё и о «торговле людьми»: их нарочно сажают на ненадёжные суда, чтобы «контрабандой» незаконно переправить в Европу. Для Сальвини ясно: хотя этих людей необходимо спасать, они не должны попасть в Италию.

При этом он настаивает на том, что методы его страны работают, и с тех пор как Италия не приняла мигрантов с Diciotti, другие суда из Ливии больше не приходили. В подтверждение своего тезиса Сальвини сослался на статистику: летом 2017 года в его стране обосновались 40 тыс. мигрантов, в этом году — только 7 тыс. Когда контрабандисты, тайно ввозящие нелегальных иммигрантов, видят, что Италия стала недоступна для них как порт, они меняют маршруты и направляются в Испанию или Грецию, убеждён политик.

В то же время он отметил, что Италия будет счастлива, если Европа окажет ей больше поддержки и помощи в защите границ. Если же этого не произойдёт, Италия позаботится обо всём сама. Правительство в Риме не устроит, если ЕС решит просто поставить на границах больше солдат или отправить в море больше судов, которые будут спасать беженцев и свозить их в Италию. Другое дело, если Европа поможет с выдворением мигрантов и пограничным контролем. «Национальная независимость должна соблюдаться — это основополагающее условие, — отметил Сальвини в интервью австрийской газете. — Нам нужна помощь в пограничном контроле и с выдворениями. Но нам не нужен кто-то, кто будет для нас регистрировать беженцев в Италии и привозить к нам в страну новых мигрантов».

Италия должна сама решать, какие подразделения Frontex впускать в страну и когда это делать, считает итальянский министр внутренних дел. На замечание корреспондента издания по поводу того, что европейские соглашения не предусматривают ничего подобного, а в ЕС даже ведутся разговоры о том, чтобы исключить из зоны Шенгена страны, которые не пожелают сотрудничать, Сальвини заявил, что не рассматривает такую возможность.

Италия доказала, что может сократить приток мигрантов и без помощи Европы. «Теперь мы точно не поддадимся какому-либо шантажу или угрозам, — подчеркнул министр. — Если Европа нам не поможет контролировать наши границы, мы просто сделаем это сами».

Также Сальвини рассказал о соглашении с его немецким коллегой Хорстом Зеехофером, которое уже несколько недель находится у него на руках, но которое итальянец не спешит подписывать. Итальянский министр настаивает на том, что это соглашение должно стать частью более масштабного договора. Италия призывает к пересмотру правил Дублинского соглашения по мигрантам и созданию нового урегулирования для действий судов, спасающих беженцев в Средиземном море. «Я ничего не подпишу, пока Германия прикидывается глухой и не принимает во внимание все наши требования», — подчеркнул Сальвини.

Как напоминает Die Presse, итальянские власти пригрозили наложить вето на следующий семилетний бюджетный план ЕС, если Европа не предпримет что-то для лучшего распределения беженцев. Правительство в Риме хочет, чтобы были разработаны новые правила для банков и для аграрной политики. Также оно призывает сократить взносы в институты ЕС, потому что их суммы «абсурдно преувеличены».

Среди прочего Сальвини отметил, что всегда был против антироссийских санкций Запада и по-прежнему придерживается той же позиции. Однако на вопрос о том, не заблокирует ли Италия продление санкций в отношении России в конце января, итальянский министр сказал лишь, что время покажет, заключает Die Presse.