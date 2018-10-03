Welt: Италия увеличит социальные расходы наперекор Брюсселю

Италия обнародовала бюджетные планы на 2019 год: по ним предусмотрены серьезные государственные расходы и дефицит бюджета на уровне 2,4 процента ВВП. Как отмечает Welt, итальянское правительство не собирается отказываться от роста социальных расходов, несмотря на явное недовольство Брюсселя и опасность нового долгового кризиса.

Италия демонстрирует непреклонность в бюджетном конфликте с партнерами по Еврозоне. Правительство не собирается отказываться от целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год, составляющего 2,4 процента ВВП, заявил сегодня в интервью вице-премьер Ди Майо. Одновременно он обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они желают краха итальянского правительства.

Вчера министры финансов ЕС раскритиковали планы Рима по государственным расходам, назвав их «слишком высокими». Ввиду такого развития событий, на финансовом рынке возникла обеспокоенность насчет возможного нового европейского долгового кризиса. Доходность итальянских гособлигаций возросла.

Вице-председатель Еврокомиссии Домбровскис убеждает Италию переработать спорные бюджетные планы, которые, как он заявил сегодня перед встречей с министрами финансов ЕС, на данный момент не соответствуют правилам ЕС, прописанным в Пакте стабильности и роста.

Причиной конфликта стали обнародованные на прошлой неделе бюджетные планы на 2019 год. Популистское правительство в Риме хочет больше инвестировать и выполнить дорогостоящие предвыборные обещания, даже против воли собственного министра финансов Триа и несмотря на возражения из Брюсселя. К ключевым пунктам пакета мер относятся безусловный базовый доход для бедных и снижение пенсионного возраста. Таким образом, бюджетный дефицит 2019 года должен будет составить 2,4 процента ВВП.

Дата выхода в эфир 02 октября 2018 года.