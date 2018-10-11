Contra Magazin: Трамп показал истинное и вечное лицо Вашингтона

Глава Белого дома Дональд Трамп не привнёс в американскую внешнюю политику ничего нового, пишет Contra Magazin. Просто он действует более открыто и недипломатично, срывая маску с США, чьё истинное лицо не менялось уже целую вечность. И на фоне такой политики трансатлантический раскол между Америкой и Европой будет только углубляться, полагает автор статьи Марко Майер.
Глава Белого дома Дональд Трамп и его неконсервативная администрация пользуются любой возможностью, чтобы «насолить» свои партнёрам, союзникам и вассалам, пишет Contra Magazin. США проводят единоличные инициативы с позиции силы и «выковыривают себе самый вкусный изюм». При этом возмущение других стран по этому поводу пропитано лицемерием, считает автор статьи Марко Майер.
Ведь американцы проводят такую политику уже многие десятилетия, ставя свои интересы превыше остальных, а на втором месте — интересы Израиля. Все остальные фактически находятся в подчинённом состоянии. Так было и раньше, ситуация нисколько не изменилась. Разница лишь в том, что Трамп ведёт себя как «слон в геополитической посудной лавке», то есть действует напрямую и недипломатично.
Когда глава Белого дома требует, чтобы страны-члены НАТО тратили больше денег на оборону, это никак не увязывается с улучшением ситуации с безопасностью в Европе. Просто американская империя так разрослась, что ей нужно сосредоточить большие силы в тихоокеанском регионе (против Китая), а европейцами она собирается «пожертвовать» в войне с Россией.
Самое коварное в тактике США, что за все эти десятилетия, пока они игнорировали международное право, договоры и соглашения, а также интересы союзников, они смогли убедить остальных в том, что для них так будет лучше. Благодаря пропаганде в СМИ такое мышление закрепилось в головах многих людей. При этом именно для европейцев «трансатлантическое партнёрство» по большей части было сделкой с односторонней выгодой, подчёркивает Майер.
Но они вновь позволяют бросить себя в бой против Москвы. При этом, как считает Майер, долговременная политика безопасности в Европе должна базироваться на хороших отношениях с другими сверхдержавами, включая США, Россию и Китай. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку Брюссель должен занимать компромиссную позицию. Но трансатлантисты до сих пор сильны в Европе, потому что США продолжают идеологизировать население с помощью аналитических центров и различных организаций. К тому же для Европы Америка всё ещё остаётся ориентиром.
Нужно понять, что националистическая политика Дональда Трампа — это просто неискажённый образ того, чем Вашингтон занимается уже целую вечность, объясняет Contra Magazin. Глава Белого дома просто «сорвал маску» и показал истинное лицо США. Он принимает решения в одностороннем порядке, в то время как его предшественники хотя бы пытались убедить общественность в существовании многополярного мира. Впрочем, теперь через Атлантический океан прошёл раскол, отмечает Майер. Остаётся надеяться, что он продолжит углубляться и со сменой власти в США, заключает автор.
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