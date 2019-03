«Сталин хотел украсть наши гамбургеры»: Independent о методах политической борьбы в США

На конференции по политическим действиям консерваторов правого толка бывший заместитель помощника президента США Себастьян Горка обрушился на демократов, обвинив их в том, что они подобно Иосифу Сталину хотят отобрать у американцев их гамбургеры, пишет The Independent. Тем не менее британская газета разъяснила, что советский лидер никогда не покушался на это американское блюдо — напротив, правительство СССР предприняло серьёзные усилия по налаживанию производства советского аналога этого продукта.

Конференция по политическим действиям консерваторов — это ежегодная встреча американских политиков правого толка, которая стала известна благодаря звучащей на ней оголтелой риторике. В этом году слёт стартовал «с места в карьер» благодаря бывшему заместителю помощника президента Себастьяну Горке, который обрушился на популярного конгрессмена Александрию Окасию-Кортес и других демократов, пишет The Independent.



«Они хотят забрать ваши пикапы, они хотят перестроить ваш дом, они хотят отобрать у вас гамбургеры. Это была мечта Иосифа Сталина, но ему это не удалось. Вы на передовой войны против коммунизма, который возвращается в Америку под личиной социализма демократов», — заявил Горка.



Хотя Советский Союз действительно выступал против вульгарности излишеств потребительского капитализма, сравнение Окасио-Кортес и демократов-идеалистов с «российским диктатором» и его «царством террора» — это «очевидный пример нагнетания страха» в истерической и недобросовестной форме, считает газета.



Кроме того, продолжает The Independent, Горка ошибся также и в выборе символа, который был противен большевикам. В своё время советский «режим» завидовал американцам из-за этого блюда, так оно казалось образцовым: простым, доступным и питательным.



В 1936 году нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян приехал в США, чтобы изучить американскую экономическую систему и пищевую промышленность. Кроме того, в ходе своего визита ему удалось встретиться с Генри Фордом и побывать в нью-йоркском универмаге Macy’s с прицелом на заимствование и адаптацию удачных решений.



Обратно на родину Микоян привёз ряд американских товаров, которые, как он считал, можно было внедрить в СССР. Среди них, в частности, было мороженое, кукурузные хлопья, попкорн, томатный сок и гамбургеры.



«Для вас, Анастас, изготовление хорошего мороженого важнее коммунизма», — даже пошутил однажды Сталин, когда Микоян выступил за налаживание производства лакомства в СССР.



В 1939 году Микоян выступил куратором популярной кулинарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которая должна была подогреть интерес к домашней готовке, ресторанам и культуре обслуживания.



Попытки наркома наладить массовое производство советского эквивалента гамбургера кончились после начала Второй мировой войны, что привело к появлению более дешёвой «микояновской котлеты», которая пользовалась спросом среди простых советских людей на протяжении многих лет. «Гурманы в Кремле, правда, предпочитали им сосиски», — отмечает издание.



The New York Times охарактеризовала Микояна как «человека, который внедрил в Советский Союз эскимо». Что касается «микояновской котлеты», то газета отмечала, что хотя «никто не знает, свинина это или говядина, а может рыба или курятина — это всё равно самое дешёвое и самое популярное, если не самое любимое мясо стоимостью в несколько копеек».



О самом Микояне The New York Times писала, что «если бы он эмигрировал в Соединённые штаты, он бы стал мультимиллионером с пенхаусом на Парк-авеню».



В наше время самый крупный McDonald’s в Европе находится на Пушкинской площади в Москве: он открылся 31 января 1990 года незадолго до развала СССР. Учитывая, что президент Трамп большой любитель McDonald’s и даже накормил футбольную команду Clemson Tigers 300 гамбургерами во время недавней приостановки работы правительства, республиканцы могут спать спокойно, зная, что до их обедов не доберётся никакая злая внешняя сила. Во всяком случае — пока, подытоживает издание.