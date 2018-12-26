CNN: культурный сдвиг — южные корейцы массово отказываются от собачатины

В Южной Корее происходит крупный культурный сдвиг: всё больше жителей этой страны начинают видеть в собаках не источник мяса, а лучших друзей человека, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, в этом контексте резкий подъём переживают фирмы, занимающиеся уходом за собаками.

В Южной Корее мы видим довольно серьёзный и интересный культурный сдвиг: восприятие и подход к собакам начинают меняться, и притом весьма серьёзно. По словам корреспондента CNN Полы Хенкокс, всё меньше корейцев видят в собаках еду и всё больше — лучшего друга человека.

Это Ангам — трёхлетний пудель, который сейчас проходит ежемесячную процедуру спа. Полтора часа наслаждений, тримминга и релаксации. В Южной Корее собачье спа — одна из самых динамично развивающихся бизнес-сфер. В то же время процент корейцев, у которых есть домашний питомец, растёт. Эта отрасль, объём которой на 2014 год, насчитывал 1,4 миллиарда долларов, к 2020 году должна вырасти вчетверо. Южная Корея превращается в страну, где любят собак.

АН ДА СОМ, хозяйка Ангам: Она совсем как я. Я моюсь и расчёсываю себе волосы каждый день, так что я хочу, чтобы она ничем от меня не отличалась. Кроме того, я хочу, чтобы у неё была хорошая кожа.

Второй спа-салон был построен тем же самим владельцем, однако он планирует организовать ещё один.

ДЖУЛИАН ХВАН, генеральный директор Biancoltalia: Я хотел создать такое место, где собаки смогут насладиться прекрасной атмосферой и хорошими людьми.

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Здесь, в Южной Корее эта сфера превратилась в крупный бизнес. Здесь есть собачья гостиница, собачьи кафе, и разумеется, тут можно заказать груминг и спа процедуры. Всё это крайне красноречиво говорит о том, каким образом здесь меняется отношение к собакам.

Это происходит во многом благодаря этому человеку. В прошлом году президент Мун Чжэ Ин взял собаку из приюта для животных. Такой шаг южнокорейского лидера многие восприняли как манифест против промышленных ферм по забою собак. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил своему коллеге двух собак после их третьего саммита. Рождённые впоследствии щенки стали известны по всей стране как щенки мира.

Группы по защите прав животных, которые пытаются остановить торговлю собачатиной в Южной Корее, недавно одержали ряд важных побед. В частности, в ноябре власти закрыли крупнейшую в стране собачью бойню. По данным Humane Society International, каждый год в её стенах с помощью электрического тока умерщвлялись сотни тысяч собак. Эта организация также сотрудничает и оказывает финансовую помощь фермерами, желающим отказаться от забоя собак.

По словам Нары Ким, нет никаких сомнений в том, что собак заводят всё больше и больше людей, а терпимость к собачатине падает.

НАРА КИМ, Humane Society International: Когда у людей появляются собаки, они начинают лучше их понимать, и их заинтересованность в благополучии домашних питомцев растёт.

По данным опроса Gallup Korea от июня 2018 года, 70% южных корейцев утверждают, что не собираются есть собачье мясо в будущем. Этот показатель серьёзно вырос — ведь всего три года назад такое мнение высказали 44% респондентов.

Пола Хэнкокс, CNN, Сеул.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.