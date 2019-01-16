IT: Давид против Голиафа— «Макдоналдс» потерял бигмак в битве с малым бизнесом

Пожелав расширяться в Европе, небольшая ирландская сеть фастфуда Supermac столкнулась с серьёзным противником в виде транснационального гиганта «Макдоналдс», который решил, что название конкурентов слишком похоже на его товарный знак «бигмак». Впрочем, противостояние с малым бизнесом корпорация проиграла — европейский регулятор отозвал эксклюзивные права американцев, пишет The Irish Times.

Ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac («Супермак») одержала верх в противостоянии с «Макдоналдс» за собственное название, сообщает The Irish Times. Управление по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) постановило, что американский гигант не сумел доказать «подлинное использование» своей товарной марки «бигмак», из-за которой Supermac не мог расширяться в Великобритании и Европе.

Ранее товарный знак Supermac был зарегистрирован лишь в Ирландии и не мог «прописаться» в других европейских государствах, поскольку сеть «Макдоналдс» утверждала, что название конкурентов уж слишком похоже на её фирменный бургер, бигмак. В Европе это слово было закреплено за американской корпорацией и как название блюда, и как название ресторана. То есть у «Макдоналдс» было право назвать ресторан «Бигмак», и, как настаивали американцы, если бы ирландцы стали продвигать свою марку со схожим названием, Supermac, это бы ввело в заблуждение покупателей.

Но ведь, по сути, «Макдоналдс» не пользуется закреплённой за ней маркой «бигмак» для названия ресторанов, запротестовали ирландцы. И европейский регулятор встал на сторону Supermac, отметив, что американский гигант предоставил недостаточно доказательств «подлинного использования» зарегистрированного за ним товарного знака.

По словам владельца ирландской марки Пэта Макдонаха, решение Управления по интеллектуальной собственности отозвать эксклюзивные права «Макдоналдс» представляет победу для малого бизнеса по всему миру.

«Когда мы вступали в это противостояние, мы понимали, что это как Давид против Голиафа. Но только то, что у «Макдоналдс» толстый кошелёк, а мы по сравнению с ними малы, не означает, что мы так возьмём и откажемся сражаться за своё дело», — комментирует ирландский бизнесмен.

По мнению руководства Supermac, американская корпорация слишком агрессивно ведёт себя в плане товарных знаков, закрепляя их за собой и «попросту пряча их на случай, если понадобится использовать против будущих конкурентов».

Со своей стороны сеть «Макдоналдс» заявила, что намерена оспаривать решение европейского регулятора. Компания настаивает, что, несмотря на озвученное решение, права на использование знака «бигмак» в Европе остаются за ней.