Euronews: повара-волонтёры в Санкт-Петербурге кормят бездомных на полевой кухне

При содействии благотворительной организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге была организована передвижная полевая кухня, которая по ночам ездит по городу и бесплатно предоставляет горячую пищу бездомным и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Еду готовят повара-добровольцы. Особенно такая помощь актуальна в зимний период, передаёт Euronews.

Повар одного из ресторанов Санкт-Петербурга Роман Редман вот уже несколько недель остаётся после смены на кухне и готовит щи, разливает в бидоны и привозит на полевую кухню, где кормит горячим супом нуждающихся. Больше всего среди них — бездомных.

По официальным данным, по всей России их насчитывается около 65 тысяч. Но некоторые заявляют, что эта цифра далека от реальности. Таких, как Роман, волонтёров, сотрудничающих с благотворительной организацией «Ночлежка», несколько по всей «северной столице».

РОМАН РЕДМАН, повар-волонтёр: Реально, городу не хватает таких проектов, их должно быть больше! Я очень много путешествую по Европе и вижу, что происходит — вижу, как относятся к тем людям, которые оказались в той или иной жизненной ситуации. Не от человека в первую очередь это зависит...

Особенно такая помощь актуальна в зимний период.

БЕЗДОМНЫЙ: Было бы гораздо сложнее, труднее. А так — хоть какая-то еда! Ну, худо-бедно, хоть что-то, как говорится, горячее.

Мобильная полевая кухня помогает бездомным практически ежедневно.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.