Das Erste: бездомные в Венгрии за ночь стали нелегалами

В Венгрии вступил в силу закон в соответствии с которым проживание на улице признаётся нарушением, влекущим за собой лишение свободы или общественные работы, пишет das Erste. Избежать наказания можно переселившись в специальные общежития. Как отмечает издание, далеко не всех устраивает такое решение венгерского правительства: в общежитиях недостаточно коек, непонятно, что делать с питомцами бездомных, а также, есть опасения субъективного подхода полиции к реализации закона.
В Венгрии начинаются тяжёлые времена для бездомных: вступивший в силу новый закон в одночасье сделал их образ жизни нелегальным, сообщает das Erste. Все, кто сейчас живёт под открытым небом, должны получить предупреждение от полиции — в случае неоднократного игнорирования им грозит лишение свободы, либо 6 месяцев общественных работ. Чтобы избежать наказания, бездомные должны заселиться в специальные общежития. Многим это не нравится, например, Ютке Лакатос — члену организации «Город принадлежит всем». «Правительство лжёт, говоря, что в общежитиях достаточно коек. Мы исходим из числа в 30 000 бездомных. Между тем, в наличии лишь 11 000 коек», — приводит издание слова Лакатос, которая сама уже 28 лет не имеет дома.
Между тем, правительство Венгрии призывает рассматривать принятый закон как попытку помочь бездомным, пишет das Erste. Государственный секретарь министерства финансов Бенс Ретвари заявил, что целью было помочь бездомным, а не оштрафовать их: «Решение проблемы не в том, чтобы предоставить людям особое право жить на улице. Так мы бы оставили их в беде. Им не нужны особые права, им нужна помощь».
Однако новый закон может вызвать целый ряд проблем. Как сообщает издание, организации по оказанию помощи высказали беспокойство по поводу того, что некоторые проживающие под открытым небом люди могут залечь на дно, чтобы избежать наказания. Следовательно, будет трудно предоставлять им необходмую (особенно в свете приближающейся зимы) помощь. Кроме того, информирует das Erste, будапештское подразделение Красного Креста опасается «субъективного» подхода правоохранительных органов к бездомным, в зависимости от конкретного района города или отделения полиции. Ещё одна проблема заключается в том, как быть с собаками бездомных, поскольку большинство общежитий не предназначены для проживания питомцев.
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