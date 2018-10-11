Венгерский министр: Венгрия не хочет становиться такой, как Западная Европа

В отличие от Западной Европы, для Венгрии важно не возвышение индивидуума, а сплочённость общества, исторические корни, культура и национальное самосознание, рассказал министр юстиции Ласло Трочани в интервью немецкой газете Die Welt. По словам политика, расхождения в ценностях крайне велики, и Венгрия не хочет становиться такой, как другие страны ЕС, а навязывать своё видение остальным — это «моральный тоталитаризм».

Судебные процессы Евросоюза по 7-й статье договора ЕС в отношении Польши и Венгрии не ведут к успеху, а способствуют расколу и ослаблению Европы, считает венгерский министр юстиции Ласло Трочани.

В интервью немецкой газете Die Welt он отметил, что ЕС таким образом сам создаёт опасность для себя. На упрёки критиков в том, что это именно Венгрия ослабляет европейские ценности, политик возразил, что его страна придерживается иного мировоззрения. «Мы акцентируем внимание на сплочённости общества, наших исторических корнях, нашей культуре и национальном самосознании. Тем самым Венгрия представляет ценности, которые важны в Центрально-Восточной Европе, но утратили значение на Западе», — считает Трочани. В результате переворота в ценностях там стали обожествлять индивидуума. Венгрия, напротив, опирается на новую конституцию 2011 года и ставит на первое место общность и коллективное самосознание. Речь идёт о духовном фундаменте нации, отметил венгерский министр.

Он также обратил внимание на то, что в его стране оперируют теми же понятиями, но вкладывают в них иное значение. Например, «равенство» на Западе подразумевает право для всех на вступление в брак, тогда как в Венгрии брак существует только для мужчины и женщины. При этом в стране возможно официальное заключение партнёрства для однополых пар. Под «свободой» на Западе понимают неограниченную свободу индивидуума, однако в Венгрии считают, что свобода должна сопровождаться ответственностью. «Различия в интерпретации местами так велики, что иногда нам приходится признать: тут мы никогда не достигнем единства, — сказал Трочани в интервью Die Welt. — Но мы и не должны сходиться во мнениях, мы должны учиться уважать мнение других. Если идеология навязывает другим своё видение, это моральный тоталитаризм».

Что касается миграционных трудностей, политик подчеркнул, что Венгрия никогда не была колониальной державой и не пыталась насаждать демократию или расшатывать другие страны. Теперь люди из африканского региона стремятся попасть в Западную Европу, которая пытается оттеснить их в Венгрию, руководствуясь принципом солидарности. С точки зрения венгерских властей, в этом смысле их пытаются вовлечь в проблему, с которой они не имеют ничего общего.

Как поясняет министр юстиции Венгрии, существуют разные проявления солидарности. Так, в его стране учатся за счёт государства около 6 тыс. студентов из Африки, с Ближнего Востока и из других отдалённых регионов. Венгрия оказывает помощь на местах и активно участвует в судьбе Ливана и Ирака. Также Будапешт на собственные средства защищает свою часть внешней границы Шенгенской зоны и, таким образом, защищает всю Европу. По словам политика, всё это — проявления солидарности.

«Но мы не хотим, чтобы нас принуждали становиться такими, как страны Западной Европы, — подчёркивает Трочани. — Мы видим, какие там проблемы с интеграцией, и думаем: у нас более однородное общество, и мы хотим его защитить». Идея открытости общества воплощает в себе абсолютное возвышение индивидуума, многокультурность и существование граждан мира. «Кто этого хочет, должен этому следовать — но не требовать от нас стать такими же», — настаивает венгерский министр. В более однородном венгерском обществе ценятся коллективное самосознание и понимание своей ответственности, уверяет он.

По словам Трочани, многие хотят образования нового центра с Макроном и Меркель. Об этом пойдёт речь и на предстоящих выборах в Европарламент. «В какой Европе мы хотим жить? В централизованной Европе, напоминающей Франкское государство при Карле Великом? Какое место в нём должна занять Центрально-Восточная Европа? Держаться тихо и молчаливо соглашаться с тем, что решается в центре?» — рассуждает венгерский министр. «Когда мы вступали в ЕС, идея равенства стран-членов имела больше веса», — вспоминает Трочани в интервью Die Welt. По мнению венгерского политика, сейчас о Центрально-Восточной Европе или странах Вышградской группы постоянно упоминают в негативном контексте.