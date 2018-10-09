Глава МИД Венгрии: Западная Европа скрывает бизнес с Россией под поверхностными ссорами

Обвинения в адрес Будапешта, что он слишком сильно сближается с Москвой, необоснованны, считает министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. «Западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы», — заявил он в интервью Der Standard. «Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

В интервью Der Standard министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что главная цель его партии «Фидес» заключается в том, чтобы увеличить антимиграционные силы внутри Европейской народной партии. По его словам, Евросоюз «движется в неправильном направлении». Он надеется, что после следующих выборов в ЕС состав Еврокомиссии полностью изменится, ведь в своём нынешнем виде она показывает «очень жалкие результаты», что сильно вредит союзу.

«В 2019 году число стран-членов ЕС впервые сократится, трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими, за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек и ранено — более 1300», — напомнил Сийярто, добавив, что атаки были совершены людьми, которые прибыли в Европу как мигранты. «Всё это свидетельствует о провале нынешней комиссии», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

И это всё происходит, несмотря на то, что мы всегда поддерживали Украину. Это очень странная враждебность. Они хотят сближения с ЕС, но нападают на людей с двойным гражданством, одно из которых европейское. Они хотят в НАТО, но размещают войска на границе с одной из стран-членов альянса. Это бессмыслица». Министр также прокомментировал недавний конфликт с Украиной по поводу двойного гражданства и взаимную высылку консулов . Он считает, что в этой ситуации Киев нарушил международное право. Он напомнил, что на территории Украины проживают 150 000 венгров, которых ограничивают в праве говорить на своё родном языке и иметь двойное гражданство. Сийярто считает, что такие действия со стороны Украины противоречат её намерениям по вступлению в НАТО и ЕС: «».

Сийярто также подчеркнул, что в вопросе Крыма Будапешт выступает исключительно с позиций ЕС, и в то же время он не понимает, почему Венгрию обвиняют в чрезмерном сближении с Россией. «Вчера мой хороший друг Себастьян (канцлер Австрии Себастьян Курц. — ИноТВ) в четвёртый раз в этом году встретился с президентом Путиным. В этом году президент Франции Макрон 12 раз говорил с Путиным по телефону и был звёздным гостем на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На этой неделе я присутствовал на энергетических переговорах в Москве, на которых за почётным столом вокруг Путина сидели главы четырёх крупнейших западных энергетических концернов. Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы. Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами. Мы не глупцы, чтобы этого не замечать».