Welt: Юнкер призывает исключить Орбана из Европейской народной партии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что венгерскому премьер-министру Виктору Орбану не место в Европейской народной партии, пишет немецкая газета Die Welt. По версии Юнкера, слова и намерения главы правительства Венгрии не соответствуют христианско-демократическим ценностям, на которые опирается ЕНП.
С точки зрения председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, придерживающемуся правых взглядов главе правительства Венгрии Виктору Орбану больше не место в Европейской народной партии (ЕНП), сообщает немецкая газета Die Welt.
По словам Юнкера, он ясно дал понять это Орбану в конце сентября. Как напоминает издание, глава Еврокомиссии сам относится к числу состоящих в Европейской народной партии политиков, наряду с немецкими партиями ХДС и ХСС, и сейчас он выступает за исключение венгерского премьер-министра из депутатов ЕНП..
Сообщается, что причиной недовольства Юнкера стало намерение Виктора Орбана преобразовать Венгрию в «нелиберальное государство», поясняет Die Welt. Из-за обвинений в ограничении основных прав Европейский парламент даже начал в отношении Венгрии судебный процесс. При этом в парламент входят также депутаты партии Орбана «Фидес» во фракции Европейской народной партии.
Как заявил журналистам Юнкер, «господину Орбану больше нет места в ЕНП». Он также добавил: «Даже если я уважаю этого человека, я вижу много расхождений между его словами и христианско-демократическими ценностями, на которых основывается семья ЕНП».
Председатель молодёжной организации ХДС Пауль Цимьяк раскритиковал Юнкера за его высказывания, пишет немецкая газета. По мнению политика из Германии, «Юнкеру было бы лучше сосредоточиться на своей работе, вместо того чтобы вести подобные дискуссии». В конце концов, «вопрос о том, кто должен состоять в Европейской народной партии, решают сообща все её участники, а не Жан-Клод Юнкер», цитирует Die Welt слова Пауля Цимьяка.
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