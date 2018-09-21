Юнкер: я бы на свадьбу Путина не пригласил

«То, что Путин присутствовал на свадьбе, не означает отмену антироссийских санкций», — прокомментировал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приезд главы Кремля на свадебные торжества главы МИД Австрии Карин Кнайсль. По его словам, «люди слишком преувеличивают значение этого вопроса, это уже смешно». Впрочем, сам бы он российского президента на свадьбу не пригласил, отметил политик.

В вопросе миграции Европа «ходит по кругу», а нужно активно проводить реформы, заявил в интервью Tiroler Tageszeitung председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Он призвал к усилению внешних границ ЕС: «Вопрос распределения беженцев, если ничего не изменится, не получится решить. Поэтому я сделал предложение, которое мне самому не очень нравится: страны, которые не принимают беженцев, должны будут активнее помогать в других областях, например в финансировании пограничной охраны. И если страна не принимает беженцев, то пусть, по крайней мере, обеспечивает несовершеннолетних детей без сопровождения. Я не думаю, что из-за этого на улицах Венгрии или Польши начнутся протесты».



Австрийцы же, по его словам, производят на него хорошее впечатление в этом вопросе. Особенно канцлер Себастьян Курц, который со всеми разговаривает и всех старается объединить. Председатель Европейской комиссии также прокомментировал решение министра иностранных дел Карин Кнайсль пригласить на свою свадьбу главу Кремля Владимира Путина: «Частными вечеринками я не занимаюсь. Кто кого пригласил и кто приехал — это не играет никакой роли. Если бы я ещё раз женился, я бы господина Путина точно не пригласил». «То, что Путин присутствовал на свадьбе, не означает отмену антироссийских санкций, — добавил политик. — Люди слишком преувеличивают значение этого вопроса, это уже смешно».



Юнкер также призвал не «подражать популистам и националистам», но и не стричь всех евроскептиков под одну гребёнку. По его словам, они не все априори против Европы. С ними нужно разговаривать, но антисемитские и расистские высказывания нельзя выслушивать беспрекословно, пояснил свою позицию политик.



Юнкер также высказался по поводу брексита, отметив, что Великобритания не сможет выйти из ЕС, сохранив все привилегии. «Брексит — это брексит», — подчеркнул он. Впрочем, политик убеждён, что в будущем у Брюсселя сложатся хорошие отношения с Лондоном: «Мы же не воюем с Великобританией. Но нам нужно быть осторожными, как двум любящим друг друга ежам. Когда они обнимаются, нужно следить, чтобы потом не осталось царапин».