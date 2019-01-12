Die Welt: на Ближнем Востоке газировка и пирожные губят больше людей, чем террористы
Согласно последним исследованиям, газированные напитки и пирожные убивают на Ближнем Востоке больше людей, чем все террористические организации вместе взятые, сообщает немецкая газета Die Welt.
«В восточном Средиземноморье свирепствует ожирение», — констатирует автор статьи Гиль Ярон.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 1,1 млн жителей восточного Средиземноморья, включая Афганистан и Пакистан, умирают преждевременно от неинфекционных заболеваний, уточняет журналист Die Welt.
Всё более серьёзной проблемой в регионе становится вызванный ожирением диабет. В настоящий момент в Ираке, Ливии, Иордании или в богатых странах Персидского залива более 30% совершеннолетних страдают избыточным весом. Таким образом, население арабских стран — одно из самых тучных в этом мире, подчёркивает Ярон.
Сегодня большинство арабов проживают в крупных городах. В ходе урбанизации изменились и привычки питания многих людей в регионе. Так, например, только 38% жителей стран Персидского залива едят свежие фрукты и овощи. Зато сахара они потребляют всё больше и ежегодно только на газировку тратят $7,3 млрд, отмечает автор статьи.
Главная же причина ожирения такого большого количества арабов, по мнению Ярона, лежит в неспособности правительств позаботиться о своих гражданах.
«До тех пор пока в этом вопросе ничего не изменится, миллионы арабов, пожалуй, продолжат становиться жертвами не только терроризма, но и пирожных», — резюмирует журналист немецкой газеты Die Welt.
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