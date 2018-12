Guardian: израильские учёные создали искусственный стейк, но над вкусом надо поработать

Исследователи израильской компании Aleph Farms создали в лаборатории прототипа стейка. В теории это открытие должно обеспечить население планеты искусственным мясом, снизив негативный эффект животноводства на экологию. Впрочем, по признанию самих разработчиков, прежде чем их продукция появится в продаже, необходимо поработать над её вкусовыми качествами и размерами, пишет The Guardian.

Израильские учёные получили первый стейк, не требующий убоя коровы, пишет The Guardian.



Пока новый продукт ещё не готов поступить на рынок. Прототип, производство которого обходится в $50, представляет собой небольшую тонкую полоску. По признанию изобретателей, вкус изделия требует доработок. Тем не менее, это первое искусственное мясо, имеющее мышцеподобную структуру.



По словам издания, созданный в лаборатории стейк — важный шаг для зарождающейся пищевой отрасли. Она позволит обеспечить людей «настоящим мясом», снизив негативный эффект животноводства на окружающую среду.



Другие компании уже разрабатывают клетки говядины, свинины и курятины в своих лабораториях. Но они производятся для не имеющих мясных волокон продуктов — бургеров и наггетсов, обращает внимание The Guardian.



Пока выращенное в лабораториях мясо не появилось в свободной продаже. Тем не менее американская фирма Just обещает, что её куриные наггетсы очень скоро появятся в меню нескольких ресторанов.



Учредитель и гендиректор Aleph Farms Дидье Тубиа сообщил, что производимой его компанией стейк можно будет приобрести лишь через три — четыре года. Сейчас же изобретателям нужно решить ряд задач, в том числе связанных со вкусовыми качествами продукта.



«Нам нужно ещё немного поработать, чтобы убедиться, что вкус на 100% напоминает обычное мясо. Но когда стейк готовят, он уже пахнет как настоящий», — заявил Тубиа.



Другая проблема — толщина стейка, которая в настоящий момент составляет около пяти миллиметров. Чтобы исправить этот недостаток, компания сотрудничает с профессором Шуламитом Левенбергом, экспертом по технологии тканевой инженерии.



Тубиа убеждён, что цену в $50 нельзя назвать «безумно высокой». Ведь в 2013 году первый выращенный в нидерландской лаборатории бургер стоил €250 тыс. Кроме того, он полагает, что стоимость искусственного мяса снизится, как только возрастут масштабы его производства.