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24 канал: Украина заняла первое место в рейтинге смертности из-за неправильного питания

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам исследования Йенского университета имени Фридриха Шиллера, Украина заняла худшее место в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как пишет «Телеканал новин 24», уровень смертности на Украине от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания с 2016 года составил 38,2% от всех смертей.
24 канал: Украина заняла первое место в рейтинге смертности из-за неправильного питания
Reuters
Украина заняла первое, худшее место в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания. Как передаёт «Телеканал новин 24», рейтинг составили ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии.
 
Авторы исследования проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона Всемирной организации здравоохранения  за период с 1990 по 2016 год.
 
Согласно результатам исследования, уровень смертности на Украине от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания с 2016 года составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.
 
Кроме Украины, в 20 стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания попали Белоруссия (36,8% от всех смертей), Грузия (34,4%), Молдавия (34,2%), Узбекистан (32,2%), Болгария (32,2%), Азербайджан (32,0%), Туркменистан (31,9%), Латвия (31,7%), Литва (30,5%), Россия (30,0%), Киргизия (29,5%), Казахстан (29,5%), Словакия (29,0%), Эстония (28,3%), Армения (28,2%), Румыния (27,6%), Албания (27,2%), Черногория (26,6%), Чехия (26,4%).
 
Авторы исследования объяснили, что больше всего связанных со способом питания смертей от сердечно-сосудистых болезней повлекли диеты с низким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия, в первую очередь соли.
 
А лучше всего, по данным учёных, питаются жители Испании, Израиля и Франции: в этих странах из-за нездорового питания умерло от сердечно-сосудистых болезней от 43 до 46 человек на 100 тысяч.
Учёные отмечают, что с помощью сбалансированной диеты можно предотвратить примерно каждую пятую из преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
 
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