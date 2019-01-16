24 канал: Украина заняла первое место в рейтинге смертности из-за неправильного питания

Украина заняла первое, худшее место в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания. Как передаёт «Телеканал новин 24», рейтинг составили ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии.

Авторы исследования проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона Всемирной организации здравоохранения за период с 1990 по 2016 год.

Согласно результатам исследования, уровень смертности на Украине от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания с 2016 года составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.

Кроме Украины, в 20 стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания попали Белоруссия (36,8% от всех смертей), Грузия (34,4%), Молдавия (34,2%), Узбекистан (32,2%), Болгария (32,2%), Азербайджан (32,0%), Туркменистан (31,9%), Латвия (31,7%), Литва (30,5%), Россия (30,0%), Киргизия (29,5%), Казахстан (29,5%), Словакия (29,0%), Эстония (28,3%), Армения (28,2%), Румыния (27,6%), Албания (27,2%), Черногория (26,6%), Чехия (26,4%).

Авторы исследования объяснили, что больше всего связанных со способом питания смертей от сердечно-сосудистых болезней повлекли диеты с низким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия, в первую очередь соли.

А лучше всего, по данным учёных, питаются жители Испании, Израиля и Франции: в этих странах из-за нездорового питания умерло от сердечно-сосудистых болезней от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

Учёные отмечают, что с помощью сбалансированной диеты можно предотвратить примерно каждую пятую из преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.