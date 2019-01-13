Welt: спор из-за стены оставил американских госслужащих без еды

Спор из-за стены на границе с Мексикой парализовал работу американского правительства, сообщает немецкий телеканал Welt. Из-за этого госслужащие уже долгое время не получают денег. Они вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой. При этом ни глава Белого дома Дональд Трамп, ни оппозиция не проявляют готовности к компромиссу.

Это самый длительный период временного прекращения работы правительства в истории США. До этого замораживание бюджетных расходов для многих госслужащих было всего лишь теорией, а теперь стало болезненной практикой. Ведь им всем не платят деньги. В районе Вашингтона наш корреспондент Штефан Шварцкопф встретился со многими людьми, которые пострадали от прекращения работы правительства.



Люди стоят в очереди в супермаркет, но американцы, которые стоят здесь на холоде, не хотят попасть внутрь. Они забирают бесплатную еду снаружи. Несколько консервов, лапша, пакет с овощами. Немного, но, по крайней мере, этого хватит на следующие дни. Все, кого мы здесь встретили, госслужащие, которые за последнюю неделю не получили денег.



ЖЕНЩИНА: Я очень благодарна. Ведь люди не обязаны нам помогать. Признаться, немного унизительно здесь стоять, но так или иначе мне нужно сделать всё необходимое, чтобы мы продержались.



МУЖЧИНА: Я о таком слышал только из рассказов моих бабушек и дедушек о временах Великой депрессии. Ситуация вызывает беспокойство.



В аэропортах из-за прекращения работы правительства пострадали работники служб безопасности. Они не получают денег. Не удивительно, что подскочило число тех, кто ушёл на больничный. По сравнению с прошлым годом — на 54%.



СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА: Это абсолютно несправедливо, а точнее неуважительно. Мы страдаем из-за этих дебатов о безопасности на границе, хотя мы с этим никак не связаны.



Но президент США Дональд Трамп пока не проявляет готовности к компромиссу. И оппозиция тоже. Быть стене или не быть — споры продолжаются. А страдают от этого 800 000 госслужащих, которые не получают денег. Из-за этого многие — хотят они того или нет — вынуждены полагаться на помощь других людей.



Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.