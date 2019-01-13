CNN: Кремль не торопится реагировать на новый скандал в Белом доме

Кремль пока не выступил с официальной реакцией на появление в американских СМИ информации о том, что президент США Дональд Трамп скрыл содержание бесед с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN. При этом у американцев остаётся множество вопросов относительно деталей встреч за закрытыми дверями.

Есть ли какая-то реакция из России?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Джордж, большую часть дня, или по крайней мере с того момента, как обо всём об этом стало известно, мы просматривали российские СМИ. Сегодня в России воскресенье, так что нам не удалось найти никакой официальной реакции, например от Кремля. Обычно можно увидеть посты в Twitter российских политиков, однако сейчас мы всё ещё ждём, отреагируют ли они на эти события. Тем не менее, российские средства массовой информации довольно информативно сообщают о том, что писали американские СМИ, и как на всё это отреагировал президент США. Нам кажется, что реакция российской стороны всё-таки появится чуть позже сегодня или, конечно, вполне возможно, завтра, когда Кремль вернётся к работе.

Прежде в России отмечали, что, по их мнению, встречи, особенно закрытые, между Владимиром Путиным и президентом Трампом имеют огромную важность для национальной безопасности США и, безусловно, для самой России, а также для мировой политики. Со своей стороны Россия обнародовала подробные доклады с информацией о ходе этих встреч, например той, что прошла в Хельсинки около полугода назад, кадры которой мы сейчас видим на экране. Заметки переводчиков в России публиковать не принято. И хотя у переводчиков в основном есть собственный взгляд на вещи, им в России обычно тоже не интересуются.

Встреча в Хельсинки, безусловно, имела особое значение именно для России, так как там несомненно считают, что президент Владимир Путин вышел из неё победителем. Особенно после пресс-конференции, которой так недовольны американцы. Дональд Трамп, по сути, согласился с Владимиром Путиным, тем самым выступив против собственной разведки, заявив, что не понимает, зачем бы Путин стал вмешиваться в американские выборы. Это одна из причин, почему многие американцы хотели бы знать подробности встреч за закрытыми дверями, полагая, что было обнародовано недостаточно информации.

Насколько мне известно, отобранные заметки* были сделаны во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. Министры иностранных дел обеих стран, Рекс Тиллерсон, который на тот момент исполнял обязанности госсекретаря США, и министр иностранных дел России тогда присутствовали на встрече президентов. Насколько я помню, тогда также состоялась пресс-конференция. И, по мнению многих в Вашингтоне, обнародованной информации недостаточно. Джордж.

Репортаж Фреда Пляйтгена. Спасибо, Фред.

* Трамп забрал заметки у своего переводчика и потребовал от него не обсуждать подробности переговоров с Путиным с другими членами администрации (прим. — ИноТВ).

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.