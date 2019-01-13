CNN: Кремль не торопится реагировать на новый скандал в Белом доме
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.
Сборная команда Свердловской области, выступающая в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), впервые за пять лет одержала победу в официальном матче, обыграв нижегородский СКИФ со счётом 2:1.
В горах на юге Чеченской Республики легковой автомобиль рухнул в 80-метровую пропасть. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС по региону.
На севере Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десять человек.
Президент США Дональд Трамп сделал обращение по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.
В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» на выезде уступил «Торино» со счётом 0:1.
В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Челси» на своём поле одержал разгромную победу над клубом «Шеффилд Уэнсдей», выступающим во втором по значимости дивизионе чемпионата страны, со счётом 3:0.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, пригласил в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Вдова ветерана Великой Отечественной войны Вержик Хачарян умерла на Кубани в возрасте 103 лет, не дождавшись предоставления жилья по федеральной программе.
Экипаж команды Wayne Taylor Racing в составе Фернандо Алонсо, Камуи Кобаяси, Джордана Тейлора и Ренгера ван дер Занде стал победителем марафона «24 часа Дайтоны».
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ российский ЦСКА на выезде одержал разгромную победу над белорусским клубом «Цмоки-Минск» со счётом 101:61.
Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в католической церкви на филиппинском острове Холо.
Директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов сообщил о начале внутреннего расследования в Третьяковской галерее из-за похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
Бразильский полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо в ближайшее время может перейти в футбольный клуб из Китая.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали населённые пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию СМИ о том, что хорватский полузащитник Иван Перишич попросил выставить его на трансфер.
В венесуэльском порту Ла-Гуайра произошёл взрыв. Об этом информирует El Nacional со ссылкой на пользователей соцсетей.
Сборная Дании одержала победу над национальной командой Норвегии в финале чемпионата мира по гандболу.
В Министерстве культуры России назвали страховую стоимость похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью заявил RT, что венесуэльские власти готовы на переговоры с оппозицией, если инициатива поступит с её стороны. По его словам, переговоры между двумя сторонами должны проходить в рамках конституции страны.
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о шансах его подопечной выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама.
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, выразил уверенность, что его подопечная добьётся успеха под его руководством.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News заявил, что «жёсткие переговоры» президента США Дональда Трампа укрепили альянс, «подтолкнув государства-члены вносить дополнительные десятки миллиардов долларов для обеспечения собственной безопасности».
Бывший наставник женской сборной России по биатлону, а ныне главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер высказал мнение о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.
Третьяковская галерея усилила меры безопасности на выставке Архипа Куинджи, где была похищена картина «Ай-Петри. Крым», а также на остальных площадках музея.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал своё поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
Женская сборная России заняла второе место в командных соревнованиях рапиристок на этапе Кубка мира по фехтованию во французском Сен-Море.
Полиция обыскивает посетителей на выходе из Третьяковской галереи, где в воскресенье, 27 января, была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, чей результат на турнире его удивил.
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, чем займутся после чемпионата Европы в Минске.
Лондонский «Кристал Пэлас» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Россияне Наталья и Андрей Соболевы заняли второе место в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо приведёт «к значительным ответным мерам».
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, объяснил отказ от исполнения четверной подкрутки в текущем сезоне.
Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Посольство России в Нидерландах сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Гааге.
В Перми прокуратура организовала проверку после обрушения перекрытий в жилом многоэтажном доме в Перми. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Итальянка Доротея Вирер сохранила первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону по итогам шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.
Из Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри». Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция ведёт розыск неизвестных, которые похитили картину великого пейзажиста.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что оттепель до небольших плюсовых значений ожидается в Москве на следующей неделе.
Француз Мартен Фуркад опередил россиянина Александра Логинова в общем зачёте Кубка мира по биатлону по итогам шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.
Музыканты Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода стали наставниками нового сезона шоу «Голос. Дети».
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина из санкт-петербургского «Зенита».
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в эфире Первого канала прокомментировал ситуацию в латиноамериканской стране.
«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Сборная России заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге.
В Гааге в результате взрыва произошли обрушения в жилом здании, сообщает RTL Niuews.