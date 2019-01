Трамп: содержание бесед с Путиным я ни от кого не скрываю

Дональд Трамп нисколько не скрывает содержание бесед с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам американский лидер заявил в интервью Fox News. По словам Трампа, подобные встречи с глазу на глаз он проводил не только с Путиным, но и многими другими мировыми лидерами, однако когда дело касается российского президента, американские СМИ норовят «раздуть из мухи слона».

Стоит сказать, что The Washington Post сообщила, что вы пошли на беспрецедентные меры, чтобы скрыть содержание ваших бесед с президентом Владимиром Путиным. Почему вы не опубликуете беседы с Владимиром Путиным в Хельсинки, а также иные материалы, в которых могут упоминаться закон о надзоре за иностранными разведками и Брюс Ор (чиновник Минюста США, контактировавший с составителем «досье» на Трампа. — ИноТВ) и так далее?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я не против, мне-то всё равно. Я веду переговоры, как и любой другой президент. Я говорю с президентами разных стран. Наши переговоры прошли отлично, мы говорили об Израиле, его безопасности, а также о многом другом. Переговоры были отличные, я ничего не скрываю.



Это просто смешно. Эти люди всё придумывают, The Washington Post — это, по сути, лоббисты Amazon. Вы знаете, у Безоса (президента Amazon. — ИноТВ) крупные проблемы, и он использует их для лоббирования. А The Washington Post почти настолько же плоха, — а возможно и сравнялась с ней — как и The New York Times. Только подумайте, как и с любым другим лидером я провёл встречу с глазу на глаз с Путиным. Я провожу много таких переговоров, но в этом случае никто об этом не говорит. Они только и хотят, что говорить о Путине.



Ситуация сейчас очень хорошая, потому что мы обходим всех. Наша экономика на данный момент самая сильная в мире, Джанин. Никто к нам даже близко не подобрался. Рост китайской экономики замедлился на 38%, экономика России также успехами не блещет. Большинство стран чувствует себя нехорошо, мы же добились феноменальных успехов — даже несмотря на то, что мы сейчас делаем выплаты по процентной ставке ФРС, потому что мы стабилизируем ситуацию. При Обаме ставка была нулевой, любой может её такой сделать. Наша экономика процветает как никогда. Мы почти достигли пика на фондовом рынке!



Только подумайте, они говорят о моей встрече с Путиным. Я встречался лично почти со всеми лидерами: я встречался с Моди, в Японии я встречался с Абэ, я со всеми ними встречался. Но никто об этом не говорит! Но в случае с Путиным они раздувают из мухи слона! Эту встречу мог слышать каждый, с ней можно ознакомиться. Вся эта российская тема — это липа. Это фальшивка, ужасная фальшивка. Это знаете вы, и, возможно, лучше вас это знают Грегг Джарретт (обозреватель Fox News. — ИноТВ) и Дэн Бонджино (радиоведущий. — ИноТВ). Это липа, все об этом знают. И это очень плохо, потому что это дело отбирает время и силы.



Все знают, что никакого сговора не было, доказательств этому они не нашли и не найдут, потому что я к этому не имею никакого отношения. Я оказался лучшим кандидатом, чем Хиллари Клинтон, она была ужасным претендентом. Я, по сути, был отличным кандидатом, я выиграл все дебаты, я преуспел во всём, что я делал, и мне это далось легко: кажется, 306 голосов выборщиков против 223, это большой перевес. Но мне действительно жалко тратить на это своё время, Джанин.



