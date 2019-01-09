Обозреватель Hill: США следует ответить на призыв Москвы к диалогу ради собственных интересов

В новом году Белый дом не может себе позволить отвлечься от важных вопросов, которые могут сказаться на безопасности и процветании США. Одна из этих первостепенных задач — стабилизация американо-российских отношений, считает обозреватель The Hill Дэниел Депетрис. По его словам, чтобы добиться этого, администрация Трампа не должна отказываться от контактов на самом высшем уровне, в том числе от встреч лидеров двух стран.

В конце каждого года Владимир Путин традиционно шлёт тёплые поздравления главам других государств. Но иногда российский президент использует эти официальные послания в качестве приглашения к переговорам, пишет в статье для The Hill научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис.

Так, в недавнем сообщении Дональду Трампу Путин подчеркнул необходимость развивать американо-российские отношения и подтвердил, что Москва открыта к диалогу. Следующий шаг, разумеется, за главой Белого дома, отмечает автор статьи.

С политической точки зрения, американским властям было бы проще всего проигнорировать письмо Кремля и продолжить бескомпромиссную политику экономических санкций, ведя диалог на собственных условиях. По всей видимости, Трамп выбрал именно эту тактику, когда отказался от двусторонней встречи с российским коллегой на саммите «Большой двадцатки». Он предположил, что общение с глазу на глазу будет невозможно до тех пор, пока Россия держит под арестом украинских моряков и корабли.

«Если администрация Трампа действительно придерживается такого мнения, то 2019-ый рискует стать годом, когда напряжённость между Вашингтоном и Москвой из-за Украины, распространения ядерного оружия, ракетных исследований и разработок, санкций и вмешательства в выборы не только не ослабнет, но, напротив, обострится в силу полного отсутствия общения на самом высшем уровне», — рассуждает Депетрис.

Новый год готовит США множество внешнеполитических испытаний, но Белый дом не может себе позволить отвлечься от важных вопросов, которые могут иметь прямые последствия для безопасности и процветания страны. Одна из этих первостепенных задач — убедиться, что американо-российские отношения достигли как можно более стабильного состояния, считает аналитик.

Москва и Вашингтон обладают 92% мировых запасов ядерного оружия. И уже один этот факт говорит, что американская политика «минимального диалога» не имеет никакого смысла, подчёркивает автор статьи.

По его словам, в Вашингтоне даже простое общение с противником «бездумно» трактуют как уступку. Разрыв дипломатических отношений, сокращение числа сотрудников посольства или выдворение дипломатов иностранных государств — это одна из самых первых репрессивных мер, к которым прибегают американские власти вне зависимости от их партийной принадлежности, чтобы продемонстрировать своё недовольство.

В некоторых случаях подобные шаги вполне оправданы. Но проблема в том, в Вашингтоне царит мнение, что нормальные дипломатические отношения – это награда, которую необходимо заработать, а не средство примирения. Подобный упрощённый подход представляет дипломатию дубиной, а не обычным для государственного управления делом, каковым она и является.

В настоящий момент отношения между Вашингтоном и Москвой такие же прохладные, как и в начале 1980-х годов, когда обе стороны разрабатывали ещё более мощное оружие и размещали ракеты дальнего действия в Европе. К счастью, этот период завершился, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачёв пришли к выводу, что необходима разрядка, прежде чем гонка вооружений не переросла во что-нибудь намного более зловещее, подчёркивает Депетрис.

По словам аналитика, Рейган не был пацифистом, но он всё же понимал, что диалог с противником — это внешнеполитический инструмент, использование которого нельзя избежать, если того требует геополитическая ситуация. В результате более двух лет напряжённых переговоров был подписан «самый важный договор о контроле над вооружением» времён холодной войны.

Поэтому вместо того, чтобы слушать «болтовню вашингтонского замкнутого мирка», который призывает к усилению конфронтации и уменьшению взаимодействия с Москвой, Трампу следует прислушаться к своему «внутреннему Рейгану». Вопреки распространённому мнению дипломатия с противником — это не проявление слабости, а скорее демонстрация того, что Америка может быть одновременно сильной и рассудительной, полагает автор статьи.

«Владимир Путин предоставил администрации небольшую лазейку. Учитывая непредсказуемость Путина, его письмо вполне может быть уловкой, которая призвана выставить Россию единственным взрослым в комнате. В любом случае Белому дому необходимо позвонить и всё выяснить», — заключает Дэниел Депетрис.