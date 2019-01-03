Американский военный: уйдя из Сирии, Трамп рассорит Москву с Анкарой, Тегераном и Дамаском

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии — это крайне логичный и в то же время тонкий ход, который неминуемо вобьёт клин между Москвой, Анкарой, Дамаском и Тегераном, заявил в эфире Fox News полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Тем не менее, по его мнению, выводу войск США из Сирии всеми силами препятствуют многие вашингтонские чиновники и военные, сделавшие миллионы на провальных американских операциях на Ближнем Востоке.

Незадолго до Рождества президент принял решение вывести американские войска из Сирии. Объяснил он это просто: мы вошли туда, чтобы победить ИГ*, ИГ разгромлено, пора объявить о победе и начать собирать вещи — всё логично. Но в Вашингтоне так не считают. Местные политики там вышли из себя: Америка не может ни откуда выводить войска — куда бы ни отправлялись американские солдаты, они должны там оставаться до… до конца. Чтобы это ни значило.

ПОЛИТИК: Этот человек наделал столько глупостей, но это что-то исключительное…

НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США: Это решение опасно, и оно станет новогодним подарком для Владимира Путина…



ПОЛИТИК: ...большой новогодний подарок для Путина и Ирана…

ПОЛИТИК: ...я абсолютно не согласен с этим решением, оно ужасно…

ПОЛИТИК: Думаю, что это можно считать промахом века во внешней политике…

Эти люди слишком тупы, для того чтобы править. Но они всё равно правят, и они добьются своего, даже несмотря на то, что никто из них не является президентом. Только президент вправе решать, что делать нашим войскам. Однако они всё равно могут одержать верх.

Недавно сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм похвастался, что президента убедили приостановить вывод американского контингента из Сирии. Без всяких сомнений, следующим этапом станет полная приостановка вывода войск. Но что же будет дальше? Армейский полковник в отставке и автор превосходной книги «Фактор победы» Дуглас Макгрегор внимательно следит за развитием событий. Полковник, спасибо, что согласились выступить.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Всегда рад.

Итак, если вы считаете, что контроль над военными должен быть в руках у гражданской власти, то всё должно быть просто: президент приказывает — мы выполняем. Однако всё, судя по всему, не так просто.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет. Мне кажется, что здесь есть проблема. Не стоит забывать, что большая часть высокопоставленных чинов — это продукты эры Клинтона — Буша — Обамы. Так что они многое в это вложили. Влиятельные фигуры, которые живут в окрестностях Вашингтона и в нём самом, стали миллионерами благодаря своим инвестициям в эти провальные операции.

С этим я спорить не буду, потому что всё так и есть.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, конечно. Если совместить эти два фактора, то получается, что существует сильное сопротивление, выступающее против прекращения операций, которые были им выгодны. Однако американскому народу это выгоды не принесло. Произошла катастрофа. За последние 17 лет накопился многотриллионный госдолг. Тысячи людей убиты и ранены. И чего удалось достичь? И ответ таков: не слишком многого.

Но ведь если речь заходит о конституционном кризисе или иных способах дестабилизации демократии — строя, которого мы придерживаемся на протяжении 240 лет — то это будут попытки политических фигур, которых не выбрали, подорвать власть избранных чиновников. Ведь так? Это же по определению демократия!

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Проблема в том, что неизбранных чиновников поддерживают многие избранные, которые пытаются препятствовать выводу войск. Но здесь есть также и другая причина, вдобавок к денежной проблеме. Исторически, когда мы уходим из какой-либо страны, как например, из Вьетнама, то мы уходим навсегда. Народ знает, что как только мы полностью уйдём из Сирии, из Ирака, из Афганистана — то всё кончено.

И президент Трамп собирается именно так и поступить. Это очевидно. Эта пауза — только пауза и ничего больше. Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим.

Этим мы создали для мистера Путина огромные проблемы. Дело в том, что Путин обхаживал турок, а также своих иранских и сирийских союзников. Ему придётся сделать выбор. Если он впустит турок на территорию Сирии, то тогда он потеряет влияние на сирийцев и иранцев. Так что говорить, что мистер Путин что-то от этого выиграл — это абсурд. Со стороны президента это был очень умный ход.

То есть мы видим шесть или семь сенаторов и «говорящих голов», которые в унисон, как роботы вторят: «Это новогодний подарок для Путина». И эти заявления — главное доказательство того, что они тупицы, ведь так?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, их можно назвать глупцами, однако очевидно, что информацию им преподносит только одна сторона, и эта сторона в правде не заинтересована. А правда такова, что уйдя из Сирии мы ликвидировали спаивающий различных партнёров фактор. Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе — и это хорошо.

И это хорошо. Большое спасибо, полковник. Рад был вас видеть.

Дата выхода в эфир 03 января 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.