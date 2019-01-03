CNN: одобрив «советское вторжение» в Афганистан, Трамп ударил по американским ценностям

Сделав отдающее «демагогией» заявление о том, что «советское вторжение» в Афганистан было правильным решением, Дональд Трамп совершенно забыл об уроках истории, заявляет CNN. Более того, как утверждает бывший руководитель российских операций ЦРУ Стив Холл, Трамп, по сути, уравнял борьбу США с терроризмом и попытки СССР «установить мировое господство».

На сегодняшней встрече правительства президент Трамп сделал удивительное заявление: судя по всему, он попытался защитить советское вторжение в Афганистан.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Россия там есть. Раньше она была Советским Союзом, но Россией она стала из-за Афганистана, потому что война в этой стране их разорила… В Афганистан Россия вошла, потому что оттуда на её территорию проникали террористы. Россия была в своём праве. Проблема состояла в ожесточённом сопротивлении, и они буквально разорились и снова превратились в Россию — в противоположность Советскому Союзу.



Хорошо, давайте это обсудим. У нас в эфире Стив Холл и Сьюзан Глассер. Добрый вечер. Сьюзан, вы бы не могли вкратце напомнить нашему президенту курс истории?



СЬЮЗАН ГЛАССЕР, аналитик в области мировой политики: Ну да. Вполне возможно, что историки запомнят это выступление: для того, чтобы у них подкосились колени, ему хватило 63 секунд. Дональд Трамп часто делает антиисторичные высказывания, но в сегодняшнем отдающем демагогией заявлении, он, судя по всему, одобрил советское вторжение в Афганистан 1979 года. Кроме того, затем он перенёсся на десятилетие вперёд, заявив, что война в Афганистане стала причиной развала Советского Союза. С точки зрения истории эти заявления абсолютно ошибочны.



Правительство самого Трампа — или, точнее, Госдепартамент — в декабре опубликовало пухлый томик, посвящённый советскому вторжению в Афганистан, и ему стоило бы свериться с этой книгой, прежде чем такое утверждать.



Дело было не в терроризме. Мне кажется, что он во многом преуменьшает жертвы американских и союзных США военных в Афганистане после терактов 11 сентября, которые те приносили на протяжении последних 15 лет. Он ставит их в один ряд с вторжением в независимое государство в 1979 году, которое называют советским Вьетнамом. По некоторым оценкам, за всю войну в Афганистане погибло более 2 миллионов гражданских, в то время как десятки тысяч русских и советских солдат* было убито или ранено.



Эта война не имела ничего общего с борьбой с терроризмом: дело было в том, что Советы пытались установить контроль над страной-сателлитом. Из-за советского вторжения в Афганистан мы объявили бойкот Олимпийским играм 1980 года. Всё это не имеет никакого отношения к странным историческим познаниям Трампа, которые он нам сегодня продемонстрировал.



То есть, если сопоставить всё, что он сказал… Стив, по сути, он говорит, что Советы поступили правильно. Фактически он одобрил советское вторжение. Почему он так поступил?



СТИВ ХОЛЛ, бывший руководитель отдела российских операций ЦРУ: Одному Богу известно, что у президента на уме. Сьюзан упомянула об очень интересном моменте — о том, что нынешняя администрация и её президент, по всей видимости, приравняли действия бывшего Советского Союза и современной России с тем, чем занимаются США, а также тем, зачем они это делают.



Тяжело объяснить, насколько сильно он ошибается, когда речь заходит о мотивах. Советский Союз стремился к мировому господству; Россия стремится самоутвердиться на геополитической сцене — и это при том, что её экономика меньше по объёмам и страдает от различных проблем, хотя у Москвы и есть ядерный арсенал.



Но подобные сравнения крайне натянуты: если сопоставить ценности Соединённых Штатов и их союзников с действиями Советского Союза — то подобное сравнение не вяжется, и у меня нет ни малейшего понятия, почему президент такое говорит.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 января 2019 года.



*Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).