NYT: операция в Афганистане стала символом упадка американской империи

Вашингтону пора сворачивать дорогостоящую операцию в Афганистане, считает публицист Роберт Каплан. В своей статье для The New York Times он делает предположение, что основную выгоду от американского военного присутствия в этой стране получают не сами США, а их соперники, в том числе Россия и Китай.

Стремление президента Трампа вывести половину американских военнослужащих из Афганистана вызвало новое беспокойство относительно его «импульсивного поведения». Особенно с учётом одновременного решения уйти из Сирии, пишет на страницах The New York Times старший научный сотрудник Центра новых подходов к обеспечению безопасности США и публицист Роберт Каплан.

Тем не менее, по его мнению, сокращение афганской миссии неизбежно. Более того, вскоре может наступить момент, когда американские Вооружённые силы полностью покинут эту страну.

«Ни одна другая страна в мире не символизирует упадок американской империи столь ярко, как Афганистан. Победа над «Талибаном»* фактически невозможна, и шансы на то, что после ухода американцев в стране сохранится демократия, очень малы. Это те факты, которое политическое сообщество в Вашингтоне почти не в состоянии принять», — отмечает автор статьи.

В то время как Китай, Пакистан, Индия и Иран разрабатывают энергетические проекты в самом Афганистане и соседних регионах, США не имеют заметного коммерческого будущего в этой стране. Несмотря на то, что Вашингтон ежегодно тратит там $45 млрд.

Общие военные издержки c учётом долгосрочных факторов могут достигать $2 трлн. Всё это идёт на поддержку «нестабильного правительства», которое может распасться, как только ему перестанут оказывать помощь. При этом большая часть страны всё так же управляется племенами, полевыми командирами и мафиозными структурами, которые контролируют наркоторговлю, обращает внимание аналитик

Между тем, по словам Каплана, всё могло бы сложиться иначе. США нужно было заняться восстановлением Афганистана, а не вторгаться в Ирак в 2003 году, или воспользоваться альтернативными военными подходами, чтобы преодолеть раскол внутри страны.

Вашингтон уделял слишком много внимания электоральному процессу в Кабуле и не делал достаточно для решения насущных проблем. В первую очередь речь идёт о повышении инфраструктурных и сельскохозяйственных стандартов, которые существовали в стране с 1950-ых годов до «советского вторжения».

Талибы, «способствовавшие теракту 11 сентября 2001 года», продолжают одерживать одну победу за другой. Без серьёзных мирных переговоров они могут сместить поддерживаемое американцами правительство, считает автор статьи.

Он предполагает, что как раз в этом и кроется настоящая причина, почему США продолжают так активно вкладываться в Афганистан. Пентагон пугает повторение 1975 года, когда запаниковавшие южные вьетнамцы бежали из Сайгона после ухода американской армии, и вьетконговцы вступили в город.

Вооружённые силы США начали отходить от этого унижения только после победы в Персидском заливе в 1991 году. Внезапный вывод войск из Афганистана может стать новым символом утраты американской жёсткой силы, подчёркивает Каплан.

Существует также опасение, что хаос в Афганистане может вновь превратить его в убежище для международной террористической группы, которая решит провести теракт, подобный тому, что произошёл 11 сентября 2001 года. Хотя площадкой для такой организации вполне могут стать Йемен, Сомали и ряд других стран.

«Между тем вполне вероятно, что китайцы, пакистанцы, русские, индийцы и иранцы получают большую выгоду от американского военного присутствия в Афганистане, чем сами США. Наше присутствие может обеспечить достаточную безопасность для создания их транспортных коридоров и одновременно помогает России защищать свою южную границу от исламского терроризма. Таким образом наши соперники строят собственные империи на спине нашей ослабевающей империи», — рассуждает Каплан.

Обязаны ли США остаться в Афганистане? Нет, если их идеалы оказываются недостижимыми. Тратить миллиарды и держать тысячи солдат в стране, где конфликту не видно конца лишь для того, чтобы усугубить кризис внутри её — это неприемлемая политика, убеждён эксперт.

На его взгляд, даже небольшую часть денег, вкладываемых в афганскую операцию, лучше потратить на развитие инфраструктуры в Азии. Например, на строительство терминалов для хранения сжиженного природного газа и портов двойного назначения во Вьетнаме, чтобы составить конкуренцию китайскому проекту «Один пояс и один путь».

Вывод американских войск не должен быть неожиданным. Необходимо снизить издержки и дать переговорщикам время, чтобы договориться с союзниками. Всё это должно проходить без публичного оглашения сроков, чтобы держать в неведении «противников» США, отмечает публицист.

«Но будем откровенны: Афганистан напоминает огромные и невероятно дорогие авианосцы, которые мы продолжаем строить. Они становятся всё более устаревшими в эпоху передовых ракетных технологий и сверхзвукового оружия. Это имперский рудимент, и пришло время с ним расстаться», — заключает Роберт Каплан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.